Castellana Grotte, il 25 e 27 luglio i concerti di Artie 5ive e Alex Britti

Grande l’attesa per due artisti che soddisfano i gusti di tante generazioni diverse. Giovedì 25 e sabato 27 luglio 2024 alle ore 21.00 in Largo Porta Grande.





CASTELLANA GROTTE (BA) - La grande musica, giovedì 25 e sabato 27 luglio in Largo Porta Grande, illuminerà le notti di Castellana Grotte che nell’ambito di "Piazze d’Estate 2024", il calendario organizzato da Comune di Castellana Grotte e dalla società Grotte di Castellana.





Si tratta die primi due concerti del cartellone musicale che sino a fine agosto soddisferà i gusti di diverse generazioni.





Il primo a calcare il palcoscenico, domani giovedì 25 luglio alle 21 in Largo Porta Grande, sarà Artie 5ive, nome d’arte di Ivan Arturo Barioli, rapper italo-sierraleonese classe 2000, tra i protagonisti assoluti della nuova scena rap italiana. Il suo nome d’arte arriva dal suo secondo nome e dalle 5 vie principali di parte del quartiere Bicocca di Milano. La musica di Arte 5ive è un mix tra la scuola drill di Detroit, barre dritte, testi espliciti, ma anche messaggi positivi. Le sue prime uscite risalgono a metà 2020, in brani come Five Stars di Sexymoneyg e Non Accetto Consigli di Wenzitoflow o le sue Finchè Siamo Sbronzi e Red Bandana, quest’ultima il suo primo video ufficiale pubblicato. L’anno della svolta è stato il 2022. Artie5ive a soli 24 anni ha già conquistato 4 dischi di Platino, 3 dischi d’Oro, vanta più di 3,5 milioni di ascolti al mese su Spotify, ed è tra i rapper più di tendenza su TikTok. Ha collaborato e collabora con alcuni dei nomi più importanti della scena urban da Rondosasosa a Tony Boy fino ad ANNA e Kid Yugi, passando per Digital Astro, Nerissima Serpe, Papa V, Low-Red, Boro, The Night Skinny. Il suo ultimo pezzo, realizzato con Anna Pepe e caricato appena 3 settimane fa, ha già 2,4 milioni di visualizzazioni. Il 19 luglio scorso, sui social, è stato pubblicato Milano Testarossa il nuovo singolo che vede la collaborazione di Guè. Un brano che arriva dopo una serie di recenti feat importanti a partire da quello con Ghali nel singolo Weekend.





Il 27 luglio, sempre alle 21 in Largo Porta Grande, torneranno le note di uno dei chitarristi e cantautori più conosciuti della musica italiana, quelle di Alex Britti, in tour con "Alex Britti Live 2024". Il cantautore inaugura con questo tour la sua nuova fase artistica e il ritorno sulla scena musicale a qualche settimana dall’uscita del suo nuovo singolo "Uomini". Al pubblico proporrà anche altre due novità: "Tutti come te" e "Nuda", usciti venerdì 21 aprile per Believe Italia su tutte le piattaforme digitali, il primo anche in radio. Entrambi i pezzi sono brani dal sound inconfondibile con cui il chitarrista romano è pronto a rivelare le sue due anime, quella pop e quella cantautorale.





I concerti sono gratuiti. Per il concerto di Alex Britti, chi vorrà potrà assicurarsi un posto a sedere, con la formula "Mettiti comodo", prenotando il proprio posto direttamente su TicketOne.