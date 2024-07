Castellana Grotte ospita Lino Banfi per il primo evento di Piazze d'Estate

CASTELLANA GROTTE – La prossima settimana si terrà il primo grande evento di Piazze d’Estate a Castellana Grotte, con un ospite d’eccezione: Lino Banfi, uno dei protagonisti più amati della cinematografia e della televisione italiana degli ultimi decenni. L’attore sarà il protagonista del primo appuntamento con Festivarts, giovedì 4 luglio alle ore 21:00, in Piazza Nicola e Costa.Lino Banfi, nato Pasquale Zagaria, è conosciuto come il "nonno più amato d’Italia" e per i suoi ruoli iconici come l'allenatore del pallone. La sua carriera spazia dal comico al drammatico, con collaborazioni con registi di fama come Luciano Salce, Nanni Loy, Steno, Dino Risi e Lucio Fulci.L'evento è organizzato dal Comune di Castellana Grotte e dalla Grotte di Castellana srl. Festivarts è un format ideato dal sindaco Domi Ciliberti e dal direttore artistico Giuseppe Savino, che mira a svelare il lato più intimo e personale dei personaggi pubblici attraverso conversazioni profonde e significative. Piazza Nicola e Costa, con il suo valore storico e comunitario, è il luogo ideale per queste conversazioni, creando un'atmosfera che spazia dalle discussioni istituzionali a quelle più informali.Questo appuntamento è solo uno degli oltre cento previsti dal calendario di Piazze d’Estate 2024, un programma ricco che offre musica, teatro, danza, cultura, sport e molte opportunità di socialità per turisti e cittadini.Il sindaco di Castellana, Domi Ciliberti, ha dichiarato: “Festivarts rappresenta per Castellana Grotte un'occasione per ospitare protagonisti ed eccellenze dell'arte italiana. Lino Banfi, Salvatore Esposito e Matteo Garrone sono personaggi che hanno segnato il panorama nazionale delle arti: accoglierli nella nostra piazza Nicola e Costa, salotto buono della nostra comunità e del nostro territorio è motivo di orgoglio e soddisfazione”.L’assessore comunale agli eventi, Fabio Caputo, ha aggiunto: “Con Festivarts entra nel vivo il programma di Piazze d'Estate 2024. Avviamo il calendario dei grandi eventi che già a luglio presenterà passaggi importanti come il World Dance Movement, Vieni a Ballare in Villa e i due concerti di largo Porta Grande con Artie5 e Alex Britti. È importante però sottolineare che attraverso tutti gli appuntamenti di Piazze d'Estate riusciamo a raggiungere l'obiettivo di presentare un'offerta quanto più ampia e variegata possibile che possa coinvolgere tutti i castellanesi e possa risultare interessante per chi vorrà visitare la nostra città”.Serafino Ostuni, presidente della Grotte di Castellana srl, ha affermato: “Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare alcuni tra i massimi rappresentanti del mondo della cultura e dello spettacolo: Lino Banfi, Salvatore Esposito e Matteo Garrone, oltre che professionisti straordinari che danno lustro al nostro Paese nel mondo, per la loro profonda umanità e l'impegno sociale profuso, sono fonte di ispirazione anche per le nuove generazioni. Soprattutto a loro vorrei rivolgere un invito speciale a partecipare e venire ad incontrare questi grandi maestri del cinema”.Prossimi appuntamenti di FestivartsI prossimi incontri con Festivarts vedranno la partecipazione di Salvatore Esposito il 16 luglio e del regista Matteo Garrone il 18 luglio, che sostituirà Serena Dandini inizialmente annunciata.La partecipazione agli eventi è libera e gratuita, un’opportunità unica per vivere serate indimenticabili all’insegna della cultura e della condivisione.