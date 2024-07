Cineritratti: la magia del cinema muto accompagnato dalla musica dal vivo

MONOPOLI - La magia del cinema muto accompagnato dalla musica dal vivo: è Cineritratti, il popolarissimo appuntamento del Ritratti Festival, la rassegna in corso a Monopoli fino all’8 agosto. Sabato 27 luglio, al Teatro Radar, dalle ore 21.00 è in programma l’omaggio a Buster Keaton e James Horn con la presenza del super ospite internazionale Stephen Prutsman, pianista e compositore.Tanti i brani che accompagneranno le immagini del cinema degli anni ‘20: Stardust di Carmichael, Second hand rose di Clarke/Hanley e Surabaya Johnny (K.Weill) da Happy End, per citarne qualcuno, riporteranno il pubblico indietro nel tempo in un’atmosfera magica, in bianco e nero.Buster Keaton, con la sua espressione stralunata e malinconica, nelle edizioni passate ha già fatto sognare il pubblico di Ritratti con le sonorizzazioni dell’Ensemble residente del Festival, così come Charlie Chaplin e altre stelle degli albori del cinema.Continuano intanto gli eventi collaterali del Festival, tra cui i Ritratti Talk sulla Terrazza Food Lab della Biblioteca Rendella: martedì 30 luglio alle 18.30 ospiti saranno Angelo Petrosillo e Roberto Molinelli con Da 0 a 99 anni: cosa sono i cartoni animati per noi. E infine, a chiudere la serie dei talk il 7 agostoci penseranno, sempre alle 18.30, Benedetto Lupo e Solisti del Festival con È più vero il reale o il fantastico? Intorno a Robert Schumann.Domenica 28 luglio (inizio ore 19.00, ingresso gratuito), poi,alla Biblioteca Rendella, si terrà il concerto finale del Ritratti Kids Lab, il risultato del lavoro portato avanti da Andrea Gargiulo con più piccoli durante i laboratori destinati a bambini residenti e non di Monopoli.È sempre visitabile inoltre la mostra “Il corpo e il tempo” di Andreas Senoner organizzata da Ritratti Festival in collaborazione con la galleria Doppelgaenger nella Chiesa di Sant’Angelo. Anche “Gli strumenti della fantasia”, l’esposizione della collezione rara di tastiere di Claudio Brizi a Palazzo Palmieri, è visitabile ogni giorno fino al 27 luglio dalle 18.00 alle 21.00.La XX edizione del Ritratti Festival si celebra nel segno del tema Forever Young, in naturale sequenza con l’atto magico di “fermare il tempo” celebrato con la scorsa edizione del Festival. In questo speciale anniversario Ritratti vuole, infatti, celebrare l’idea dell'eterna gioventù e omaggiare l’ingrediente principale della fantasia creativa: l’immaginazione infantile, mondo dallo slancio senza confini ed inibizioni, che abbraccia in sé la libertà di espressione, il gusto dell’assurdo, l’utopia del surreale, la creazione di mondi nuovi.Ritratti è realizzato con il sostegno di MiC, Pact e Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli, e si avvale della collaborazione di diversi partner: Doppelgaenger, Teatro Radar/Teatri di Bari, Asp-Romanelli Palmieri, Misericordia Monopoli, Associazione Amici di San Salvatore.Biglietteria online www.ritrattifestival.it Punti vendita pressoInfo-point del FestivalChiesa di Sant’Angelo & Palazzo PalmieriInfo-point turisticoPiazza Garibaldi, MonopoliBotteghino last-minutedalle ore 20.00 nei giorni e luoghi dei singoli concertiAbbonamenti, pacchetti promozionali e possibilità di acquisto con carta docenteInfo-line +39 3802184508 info@ritrattifestival.it