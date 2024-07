Lido Taranto: primo intervento di pulizia in vista della riqualificazione

TARANTO- In attesa della gara per la riqualificazione, l’area del “Lido Taranto” riacquista decoro grazie a un primo massiccio intervento di pulizia programmato e disposto dall’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci. Questo intervento rientra nelle attività finalizzate al recupero di zone cittadine in condizioni di degrado.

Dipendenti di Kyma Ambiente hanno effettuato le operazioni di raccolta dei rifiuti, inclusi vecchi materassi e imballaggi di cartone, probabilmente utilizzati da persone senza fissa dimora. Sul posto sono intervenuti questa mattina l’assessore ai Lavori Pubblici, Cosimo Ciraci, l’assessore all’Ambiente e alla Qualità della vita, Stefania Fornaro, l’assessore alle Partecipate, Michele Mazzariello, e il presidente di Kyma Ambiente, Giampiero Mancarelli. Presenti anche agenti di Polizia Locale e il consigliere comunale Bianca Boshnjaku. La visita ha permesso di verificare lo stato dei luoghi e di stabilire misure preventive per evitare il ripetersi di situazioni igienicamente problematiche.

Questa iniziativa è solo la prima del programma di rinaturalizzazione dell’intera area del “Lido Taranto”. L’Amministrazione Melucci ha già pianificato una completa rigenerazione della zona. Gli interventi previsti includono l’abbattimento dei manufatti fatiscenti, la rimozione di vecchi telai dal mare, il versamento di sabbia naturale nel parcheggio e la riqualificazione delle gallerie storiche sottostanti il lungomare.

Il progetto prevede anche la creazione di un sistema vegetazionale adeguato all’ecosistema, la progettazione di percorsi attrezzati lungo la passeggiata, il collegamento pedonale e il piazzale antistante le gallerie. Verranno inoltre realizzate aree pubbliche, passeggiate e strutture ricettive. Denominato “Realizzazione di passeggiata a bordo mare ai piedi della scarpata verde del Lungomare Vittorio Emanuele III e riqualificazione delle gallerie ai civici 14, 14° e 14b di viale Virgilio e degli antistanti piazzali e spiaggia”, il progetto prevede un investimento complessivo di 4 milioni di euro, finanziato dal Bando M.I.T. “Programma di Azione e Coesione complementare al PON Infrastrutture e Reti 2014-2020”.

Questo intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nella rigenerazione e valorizzazione delle aree urbane, come delineato nel programma “Ecosistema Taranto” dell’attuale Amministrazione.