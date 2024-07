Comune di Alberobello: anche per il 2024 la Tari si riduce ancora

31 ottobre 2024 – seconda rata

In alternativa vi è la possibilità di versamento in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2024.



“Sin dall’insediamento di questa Amministrazione abbiamo lavorato per cercare di calmierare il più possibile la Tassa sui Rifiuti (TARI) e di gestire la tematica sotto una nuova prospettiva”. Spiega l’Assessora Valeria Sabatelli: “Questo sforzo è stato premiante per i cittadini che, negli ultimi due anni a fronte di un aumento dell’inflazione, si sono visti riconoscere per il secondo anno consecutivo una riduzione di questa tassa per le utenze domestiche, permettendo inoltre un ristoro per quelle attività commerciali che hanno subito disagi per la durata del cantiere in largo Martellotta, abbattendo i rincari attraverso il possibile utilizzo della tassa di soggiorno”. Conclude la Sabatelli “Si andrà sempre più in questa direzione per ridurre progressivamente la tassa dei rifiuti in relazione al raggiungimento di specifici obiettivi ambientali e con l’aumento della percentuale di raccolta differenziante. Siamo già al lavoro per questo”. In un contesto generale di rincari e inflazione, lo sgravio del costo del servizio aggiuntivo di raccolta, per le utenze domestiche e non, è stato dato per garantire il decoro urbano, nonostante i grandi flussi turistici, coprendo questo servizio con i proventi della Tassa di soggiorno generata essa stessa dai movimenti turistici nella città di Alberobello. Alberobello è così in controtendenza rispetto al trend nazionale e per il secondo anno a fila riduce la Tari per le utenze domestiche.

ALBEROBELLO - In occasione del Consiglio Comunale tenutosi questa mattina, tra gli altri punti all’O.d.G, il Comune di Alberobello ha approvato le tariffe TARI (Tassa sui Rifiuti) per il 2024.“Nella definizione di questo provvedimento abbiamo scelto di dedicare una particolare attenzione ai cittadini residenti” ha subito commentato il Sindaco Francesco De Carlo “questa nuova riduzione nella Tassa sui Rifiuti è stata attuata incidendo sulla parte variabile, generando una riduzione del 100% sulle utenze domestiche con un unico occupante. Più in generale su ogni altra utenza domestica si registra una diminuzione di alcune decine di euro per cui, se il trend dovesse essere confermato, porterà non solo ulteriori riduzioni ma anche a benefici ambientali notevoli”.In seno al Consiglio, le tariffe TARI sono state approvate per:- dare supporto alle utenze che, in un contesto generale di aumenti, ne subiscono i maggiori pregiudizi economici, stabilendo che per l’anno 2024 la quota di costo del maggior servizio reso per i flussi turistici - “Attività esterne al Ciclo Integrato RU” - non venga come in passato imputata alle utenze domestiche, ma venga finanziata con il gettito derivante dall’imposta di soggiorno e con uno sgravio conteggiato direttamente in bolletta;- creare la possibilità per le utenze domestiche relative agli immobili con un solo occupante temporaneamente domiciliato altrove, come per es. gli anziani domiciliati presso le RSA, di beneficiare di agevolazione pari al 100% sulla tariffa variabile;- garantire lo sgravio della TARI a seguito di una verifica puntuale “per gli esercizi commerciali e artigianali situati nelle zone precluse al traffico a causa di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi”. In particolare per le attività che si trovano a ridosso del cantiere in Largo Martellotta, che a causa del suo prolungarsi di oltre 12 mesi hanno subito notevoli disagi, sarà riconosciuta un’agevolazione del 100% della tariffa variabile, finanziata sempre con il gettito dell’imposta di soggiorno. Lo sgravio sarà conteggiato direttamente in bolletta;- confermare la norma in favore del contenimento del randagismo e di qui la prosecuzione, anche per il 2024, della specifica agevolazione che prevede l’esenzione pari al 100% della TARI per le famiglie che avranno adottato cani del Comune di Alberobello (nel rispetto del Regolamento comunale vigente in materia).Vista la proroga per l’approvazione delle tariffe, le scadenze sono state posticipate al:30 settembre 2024 – prima rata