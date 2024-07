Consiglio regionale sul Referendum DDL Calderoli, Emiliano: 'E' stata una battaglia significativa'

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso il suo apprezzamento per il Consiglio regionale della Puglia e per gli altri Consigli regionali che hanno votato a favore del quesito referendario sul DDL Calderoli. Grazie a questi voti, gli italiani avranno la possibilità di esprimersi non sull'autonomia in quanto concetto generale, ma sul modo specifico in cui il governo Meloni sta implementando l'autonomia."Questa opportunità è il risultato dell'iniziativa di cinque Consigli regionali che hanno richiesto il referendum, come previsto dalla Costituzione della Repubblica. È stata una battaglia significativa, soprattutto considerando che i consiglieri regionali del centrodestra, pur eletti dal Sud, sembrano seguire più il richiamo delle loro forze politiche nazionali piuttosto che quello del popolo che li ha eletti", ha dichiarato Emiliano.Il presidente Emiliano ha inoltre auspicato un'ampia partecipazione al referendum con un gran numero di voti favorevoli, per poter raggiungere un equilibrio migliore tra Nord e Sud senza compromettere gli sforzi che la Puglia, la regione con la maggiore crescita economica negli ultimi anni, sta compiendo insieme alle altre regioni del Mezzogiorno.Le dichiarazioni di Emiliano sono state rilasciate al termine della seduta odierna del Consiglio regionale.