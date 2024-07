Presentata a Bari 'Monumenta - Arte in Cantiere': una mostra itinerante tra arte e restauro

BARI - Nella suggestiva cornice del Circolo della Vela di Bari è stata inaugurata la mostra "Monumenta - Arte in Cantiere", organizzata dal Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Puglia, diretto dall'architetto Maria Piccarreta.La mostra espone sei sculture di noti artisti: Luciano Minguzzi, Giò Pomodoro, Venanzo Crocetti, Costantino Nivola, Mauro Staccioli e Jannis Kounellis. Le opere saranno visibili alla Cittadella di Bari fino al 13 settembre. Successivamente, il 20 settembre, la mostra diventerà itinerante, portando le sculture fino al 3 febbraio 2025 davanti a importanti monumenti pugliesi attualmente sottoposti a restauri diretti dal Segretariato del MiC Puglia. Le località coinvolte includono Bari, Canosa di Puglia (BT), Galatone (LE) e Sant'Agata di Puglia (FG).Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti l'architetto Maria Piccarreta, direttore del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Puglia, la curatrice della mostra, dottoressa Roberta Semeraro, e il direttore artistico Roberto Begnini. L'evento è stato introdotto e coordinato da Titta De Tommasi, con saluti iniziali da parte di Gioacchino Leonetti, Capo Delegazione FAI Bari.La realizzazione della mostra è stata possibile grazie al sostegno di Confindustria Bari-Bat, con il contributo della Camera di Commercio di Bari e la sponsorizzazione tecnica di ANCE Bari-Bat, ANCE Foggia e ANCE Lecce. L'inaugurazione ha visto una nutrita partecipazione di pubblico, segno dell'interesse e dell'apprezzamento per l'iniziativa."Monumenta - Arte in Cantiere" rappresenta un'interessante fusione tra arte contemporanea e il patrimonio storico, offrendo una nuova prospettiva sui monumenti pugliesi in restauro e sottolineando l'importanza del dialogo tra passato e presente.