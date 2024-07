Controlli sulla gestione dei rifiuti a Bari: Il sindaco Leccese prende provvedimenti

BARI - Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha richiesto formalmente al Comandante della Polizia Locale di avviare un’attività ispettiva e di verifica, in collaborazione con AMIU, riguardo l’ottemperanza degli obblighi contrattuali da parte della società appaltatrice Recuperi Pugliesi, responsabile della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Questa decisione è stata presa in seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini, in particolare relative alla raccolta di carta e cartone.Leccese ha convocato una riunione e ha disposto controlli puntuali sulle singole attività per migliorare la pulizia della città. "Stiamo passando a setaccio tutte le operazioni che attengono al servizio di igiene urbana," ha dichiarato il sindaco. "Le tantissime lamentele dei cittadini non possono essere frutto di coincidenze. Evidentemente c’è qualcuno che non sta facendo bene il suo lavoro."Il sindaco ha inoltre chiesto ad AMIU di predisporre un piano straordinario per il lavaggio delle strade e dei marciapiedi, aumentando la frequenza delle pulizie nelle aree pedonali, piazze e luoghi di maggiore ritrovo in tutti i quartieri. L’obiettivo è chiaro: migliorare la pulizia e l’igiene urbana della città di Bari, rispondendo alle esigenze dei cittadini e garantendo un ambiente più pulito e vivibile per tutti.