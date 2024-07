Incidente tra moto e auto sulla Bitetto-Bitritto: giovane centauro ferito

BARI - Nel primo pomeriggio di oggi, si è verificato un grave incidente tra una moto e un'auto sulla strada che collega Bitetto a Bitritto, nei pressi della stazione di servizio IP. Il giovane centauro coinvolto nell'incidente è stato immediatamente trasportato in ospedale, presentando ferite al volto e sanguinamenti significativi.Sul luogo dell'incidente è intervenuta prontamente la polizia locale di Bitetto, che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori informazioni sullo stato di salute del motociclista o sull'identità degli altri coinvolti nell'incidente.