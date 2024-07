Cuori urbani: III edizione del progetto AncheCinema finanziato dall’Avviso 'Le Due Bari'

BARI - Dall'8 luglio al 7 settembre 2024, torna per il terzo anno consecutivo "Cuori Urbani", il progetto di AncheCinema finanziato dall’avviso “Le due Bari” del Comune di Bari – Accordo di programma MIC. Il programma prevede nove spettacoli di teatro, musica e danza, oltre a laboratori e incontri gratuiti. Gli eventi si svolgeranno in otto diverse location che diventeranno centri urbani di arte e cultura:

Anfiteatro della Pace presso il centro commerciale Mongolfiera di Bari – Japigia

Parco Rossani

Largo Adua

Chiostro di Santa Chiara

Piazzetta della Torre

Centro commerciale Mongolfiera di Santa Caterina

Chiostro del Redentore

Spiaggetta Provolina

Programma degli eventi

Lunedì 8 luglio

IL CANTO DI ULISSE | Da l'Odissea di Omero

Spettacolo teatrale della Compagnia del Sole con Flavio Albanese

Chiostro del Redentore

Ore 20.30, inizio ore 21.00

Ingresso libero e gratuito senza prenotazione

Info: SMS/WhatsApp 329 64 99 552

Sabato 13 luglio

Hip hop street show

Spettacolo di danza

Centro commerciale Mongolfiera Santa Caterina

Ore 18.00

Giovedì 18 luglio

BAR QUI SI GODE

Spettacolo teatrale dell’Anonima GR con Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli, Gianni Vezzoso, Antonello D'Onofrio

Anfiteatro della Pace presso la Mongolfiera di Bari Japigia

Ore 20.30, inizio ore 21.00

Lunedì 22 luglio

Swing 31 in concerto

Piazzetta della Torre

Ore 20.30, inizio ore 21.00

Venerdì 26 luglio

Bari Blues Connection

Concerto con Claudio De Pascale, voce e chitarra e Dado Penta al basso

Parco Rossani

Ore 20.30, inizio ore 21.00

Venerdì 2 agosto

La musica e le canzoni d’autore che non tramontano mai

Concerto con Giovanna Valente

Chiostro di Santa Chiara

Ore 20.30, inizio ore 21.00

Mercoledì 14 agosto

Swing Rhapsody

Concerto swing

Largo Adua

Ore 20.30, inizio ore 21.00

Giovedì 15 agosto

A modo mio

Spettacolo musicale

Spiaggetta Provolina

Ore 20.30, inizio ore 21.00

Sabato 7 settembre

Schumann/Carnaval: un’autobiografia in musica

Spettacolo musicale con Mario Margiotta

Anfiteatro della Pace

Ore 20.30, inizio ore 21.00

Dettagli della Compagnia del Sole

Fondata da Marinella Anaclerio e Flavio Albanese, la Compagnia del Sole nasce nel gennaio del 2010 tra Roma e Bari. La compagnia si distingue per la passione per la drammaturgia contemporanea e la tradizione, alternando costantemente testi classici e contemporanei. La loro attività pluriennale come attori, registi, formatori e direttori di festival ha permesso loro di condurre progetti con strategie differenziate, creando un ponte tra struttura teatrale e pubblico.

Informazioni

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito senza prenotazione. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare via SMS/WhatsApp al numero 329 64 99 552.

Cuori Urbani si propone di essere un punto di riferimento culturale e artistico, promuovendo l'arte e la cultura attraverso spettacoli e laboratori che coinvolgono il pubblico in un'esperienza unica e indimenticabile.