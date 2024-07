Onco Breast Academy 2024: i primi eventi a Bari

Innovazioni nel trattamento del tumore alla mammella



Presso l'Istituto Oncologico Fondazione Pascale sono in corso numerose sperimentazioni e protocolli di cura innovativi che promettono di rivoluzionare il trattamento del tumore alla mammella a livello mondiale. Queste iniziative rappresentano una significativa opportunità per il progresso medico in questo campo.



Collaborazione interregionale per una formazione di alta qualità



L'evento ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra eccellenze campane e medici pugliesi specializzati nel trattamento del tumore alla mammella. L'obiettivo principale è stato creare un percorso formativo strutturato, mirato all'aggiornamento di alta qualità nel campo della patologia tumorale mammaria. Questa collaborazione è volta a favorire relazioni interprofessionali e multidisciplinari tra diverse Regioni e centri di eccellenza, contribuendo a una maggiore efficacia terapeutica.



Presentazione di Meraki Odv



Durante l'evento è stata presentata la nuova associazione Meraki Odv. Questa associazione si dedicherà alla formazione e all'informazione dei medici e dei pazienti, offrendo anche supporto medico-legale grazie alla collaborazione con professionisti del settore medico e legale. Meraki Odv si propone di essere un punto di riferimento per il supporto e l'assistenza nel contesto delle malattie oncologiche, fornendo risorse e competenze per migliorare la qualità della cura e dell'assistenza ai pazienti.



L'Onco Breast Academy 2024 rappresenta un passo importante verso l'innovazione e la cooperazione nel campo della cura del tumore alla mammella, promuovendo l'eccellenza medica e la condivisione delle conoscenze tra diverse Regioni e specialisti.

BARI - Bari ha ospitato i primi due eventi dell'Onco Breast Academy 2024, tenutisi il 1° luglio (webinar) e il 3 luglio (evento in presenza). L'evento è stato organizzato dall'Avv.ssa Fara Bellini, Presidente di Meraki odv, in collaborazione con il Prof. Michelino De Laurentis e il Dr. Vincenzo Di Lauro, entrambi in servizio presso l'Istituto Oncologico Fondazione Pascale. I due specialisti sono membri della breast unit e del gruppo di ricerca dello stesso nosocomio.