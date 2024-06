Elezioni legislative in Francia: trionfo del Rassemblement National di Le Pen al primo turno

Marine Le Pen fb

Risultati degli Exit Poll





Rassemblement National (Marine Le Pen): 34%

La Gauche: 28,1%

Campo Presidenziale di Macron: 20,3%



Dettagli del sistema elettorale francese



Il sistema elettorale francese prevede due turni, con l'obiettivo di assicurare che gli eletti abbiano un ampio sostegno, riducendo al contempo la frammentazione politica e promuovendo la stabilità governativa. Il secondo turno delle elezioni è previsto per il 7 luglio.



Dichiarazioni dei leader



Marine Le Pen, visibilmente soddisfatta dei risultati, ha esortato i suoi elettori a mantenere alta la mobilitazione: "Ci serve una maggioranza assoluta, mobilitatevi".



Dal lato opposto, il presidente Emmanuel Macron ha sottolineato l'importanza di un'ampia coalizione democratica e repubblicana in vista del secondo turno: "Adesso è il momento di un'ampia unione chiaramente democratica e repubblicana per il secondo turno".

PARIGI – Il primo turno delle elezioni legislative in Francia ha visto un netto successo per il Rassemblement National di Marine Le Pen, stando agli exit poll. Circa 49 milioni di elettori sono stati chiamati alle urne in 577 collegi elettorali, con una sorprendente affluenza stimata intorno al 65%.