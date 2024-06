Fedez e la modella Garance Authié pizzicati in Puglia durante una vacanza-lampo

Un mix di relax e impegni sociali



Fedez non ha perso l'occasione per godersi il mare cristallino e le spiagge incantevoli della Puglia, che anche quest'anno ha ottenuto riconoscimenti per la qualità delle sue acque balneabili. Infatti, su 882,8 chilometri di costa, ben 880 km hanno ricevuto la più alta valutazione, pari al 99,7% .



Sempre attivo sui social, Fedez ha documentato la vacanza con numerosi scatti virali, accumulando like e commenti dai fan. Ha trascorso una giornata in una lussuosa masseria nei pressi di Polignano a Mare, confermando la geolocalizzazione in Puglia.



Puglia: meta di vip e grandi eventi



La Puglia continua a essere una delle destinazioni preferite dai vip grazie alle sue tradizioni, al buon cibo e al mare limpido. La regione è anche rinomata per le sue masserie e resort di lusso, come Borgo Egnazia, che ha recentemente ospitato il G7 e in passato personalità come Madonna.



Con l'arrivo dell'estate, la Puglia si conferma protagonista, attirando un numero sempre crescente di visitatori e celebrità. I numeri di affluenza sono già altissimi, promettendo una stagione di successi per il turismo locale.



Fedez e Garance Authié, con la loro visita, hanno contribuito ad accrescere l'attenzione sulla bellezza e l'ospitalità della regione, rafforzando ulteriormente il suo status di meta privilegiata per le vacanze estive.

BARI – Fedez e la super modella francese Garance Authié sono stati avvistati insieme durante una breve vacanza in Puglia. Il settimanale "Chi" ha pizzicato la coppia, ormai al centro del gossip da settimane, mentre erano in auto. I due si sono conosciuti a Montecarlo durante il Gran Premio, e da allora la loro relazione ha attirato molta attenzione.Lo scorso 21 giugno, Fedez è arrivato in Puglia in aereo, accompagnato dalla modella e dal loro cane, Silvio. La destinazione scelta è stata il Salento, una delle perle della regione. Durante il soggiorno, Fedez ha incontrato Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Nonostante le passate controversie legali, i due hanno trovato un punto d'incontro e hanno annunciato una collaborazione per sostenere Taranto, gravemente colpita dall'inquinamento industriale dell’ex Ilva.