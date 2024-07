Emergenza caldo: i sindaci pugliesi a sostegno della salute e della dignità dei lavoratori

BARI - In una nota inviata ai Sindaci della regione, la Presidente Anci Puglia Fiorenza Pascazio, richiama l'attenzione e la sensibilità di tutti gli amministratori locali in merito alla concreta attuazione delle disposizioni previste dall'ordinanza della Regione Puglia recante "Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore florovivaistico e nei cantieri edili, in condizioni di esposizione prolungata al sole"."La nostra priorità deve essere la tutela della salute e della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici. È essenziale che ciascuno di noi, nei propri territori di competenza, adotti le cautele necessarie e attivi un monitoraggio accurato dei numerosi cantieri edili in corso d'opera, nonché delle attività lavorative nei campi. Dobbiamo concretamente evitare le ore più calde della giornata per lo svolgimento di tali attività," ha affermato la Presidente Pascazio. "Questa misura è doverosa non solo per la tutela della salute dei lavoratori, ma anche per garantire il loro rispetto e la loro dignità. Certamente Sindache e Sindaci pugliesi - ha concluso la Presidente Pascazio - faranno la loro parte a presidio del bene comune e delle nostre amate comunità."