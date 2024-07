Molestie a una 15enne in Salento: 50enne indagato per violenza sessuale

OTRANTO - Un episodio inquietante ha scosso venerdì scorso la tranquilla località balneare di Baia dei Turchi, in Salento. Un uomo di 50 anni è stato accusato di aver molestato una 15enne mentre faceva il bagno. I bagnanti presenti hanno prontamente allertato le forze dell’ordine, che hanno identificato e portato l'uomo in caserma. Attualmente, il 50enne è indagato a piede libero per violenza sessuale.Secondo le testimonianze, l’uomo si sarebbe avvicinato alla ragazzina in acqua, presentandosi come un istruttore di fitness. Dopo averla abbracciata, l'avrebbe trascinata verso una delle boe al largo. Un turista in acqua e il fidanzatino della ragazza hanno notato la scena e iniziato a urlare, attirando l'attenzione dei presenti. Il 50enne, colto sul fatto, ha lasciato andare la giovane e ha tentato di fuggire raggiungendo a nuoto la riva.La fuga dell'uomo è stata interrotta grazie all'intervento di un bagnante e di un finanziere fuori servizio, che si trovava sulla spiaggia in quel momento. I due hanno trattenuto l'uomo fino all’arrivo dei carabinieri. L'incidente è avvenuto in un tratto di spiaggia libera tra i laghi Alimini e Baia dei Turchi, frequentato da numerosi turisti e residenti.Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente i dettagli dell'accaduto e confermare le responsabilità dell’indagato. La comunità locale e i turisti, ancora scossi dall'evento, hanno espresso la loro solidarietà alla giovane vittima e alla sua famiglia.