Ennio De Giorgi, il genio leccese raccontato da Fabrizio Pugliese e Fabrizio Saccomanno domenica a Maglie per 'Chiari di Luna'

LECCE - “Verba manent – Canto per Ennio De Giorgi” è il titolo del quarto appuntamento della ventesima edizione di “Chiari di Luna – Un palcoscenico a cielo aperto”, rassegna teatrale organizzata a Maglie dall’omonima associazione culturale con la direzione artistica di Massimo Giordano e il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e di PiiiLCultura, e patrocinio tra gli altri del Comune.Appuntamento a Villa Tamborino domenica 21 luglio alle 21.15 per uno spettacolo che racconta la genialità di Ennio De Giorgi, uno dei più grandi matematici italiani. Nato a Lecce l'8 febbraio 1928, De Giorgi non era solo un matematico di fama internazionale, ma aveva la capacità di sciogliere la complessità di certe teorie con eleganza e semplicità, doti che tutto il mondo accademico gli riconosce tutt’oggi. Infatti nella sua esistenza la genialità andava di pari passo con la sua umanità, con la sua sincerità e con la sua assoluta apertura verso il mondo. Come lui stesso ebbe a dire a più riprese, “La scienza senza la sapienza è nulla”. Uno spirito puro: questo era De Giorgi, scienziato che sapeva conciliare la complessità delle sue teorie matematiche con la semplicità e la meravigliosa umanità dei suoi gesti quotidiani. A Fabrizio Pugliese e a Fabrizio Saccomanno, burattinai di parole, il compito di raccontare, utilizzando un’altra lingua che non è la matematica, ma il gioco del teatro, la bellezza di questo spirito puro.Ticket d’ingresso 13 euro, prevendite presso la biglietteria del Festival e da Cartel, in piazza Aldo Moro 19 a Maglie (0836.484092.328.0454551), on line su diyticket.it.