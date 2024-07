Mobilità sostenibile: l’assessore Ciliento a Trani per il nuovo servizio di sharing mobility finanziato dalla Regione

BARI - Questa mattina l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento, ha partecipato, presso la stazione bike sharing di Piazza Re Manfredi a Trani, all’inaugurazione del servizio di noleggio biciclette cittadino, insieme al sindaco, Amedeo Bottaro, all’assessore comunale alla Polizia Locale e Viabilità, Cecilia Di Lernia, all’amministratore delegato di AMET S.p.A, Angelo Nigretti, e a Matteo Pertosa, CEO e fondatore di VAIMOO.Il nuovo servizio di bike sharing di Trani è stato aggiudicato alla VAIMOO S.r.l., società pugliese con una solida esperienza nel settore, dal Comune di Trani attraverso l’avviso pubblico emesso dalla controllata AMET S.p.A., ed è stato finanziato con 600 mila euro dalla Regione Puglia.“L’iniziativa di Trani rientra nel programma di promozione dei servizi di sharing mobilty voluto dalla Regione Puglia e sostenuto da MIT e MEF con 3,7 milioni di euro – ha spiegato l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento -. E naturalmente rientra nel più ampio obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile e l’intermodalità soprattutto in ambito urbano, dove si sta cercando di dare nuove opportunità ai turisti, e soprattutto ai residenti, di spostarsi utilizzando i mezzi di trasporto pubblico collettivo e i veicoli elettrici, come queste e-bike, per l’ultimo miglio, con sempre maggior facilità e soprattutto in maniera non troppo dispendiosa. E infatti il progetto che la Regione ha finanziato ai Comuni di Molfetta, Altamura, Gravina di Puglia, Taranto, Trani, Lecce e Bari, anzi per l’esattezza alle aziende comunali di trasporto, prevede proprio servizi di sharing mobility, complementari ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a tariffe agevolate.”A Trani il nuovo servizio di bike sharing, che partirà la prossima settimana, vedrà circolare una flotta di 120 e-bike suddivise in 20 stazioni, e prevede scontistiche sull’utilizzo del servizio del bike sharing VAIMOO per gli utenti in possesso di un titolo di viaggio AMET in corso di validità.