Nuovo Terminal Bus Bari: ordinanze per la cantierizzazione dei lavori

Durante l’esecuzione dei lavori, la sicurezza e fluidità della circolazione stradale dovranno essere garantite dalla presenza costante di movieri muniti del prescritto ed idoneo equipaggiamento, in particolar modo avendo presente il transito di veicoli del trasporto pubblico di linea e mezzi di soccorso e/o di polizia. A tal fine si dovrà garantire transitabile e sgombra da ogni mezzo e materiale una corsia di larghezza non inferiore a metri 3.50. Dovranno essere inoltre assicurati gli accessi privati. È altresì prevista la deroga ai divieti per i mezzi di CPL Concordia soc. coop con la graduazione della velocità in avvicinamento all’area del lavori con limite pari a 20 km/h.

I veicoli al servizio dell’impresa esecutrice potranno transitare e sostare sulla porzione di carreggiata interessata dai lavori esclusivamente durante le ore di lavoro.

· il divieto di sosta e fermata su via Capruzzi nel tratto compreso tra via Devitofrancesco e via Giulio Petroni;· il divieto di sosta su via Capruzzi nel tratto compreso tra via Giulio Petroni ed il civ. 194;· il divieto di sosta ambo i lati su via Giulio Petroni nel tratto compreso tra via Capruzzi ed il civ. 9;· l’istituzione temporanea di nuovi stalli di fermata autobus su via Capruzzi, nel tratto compreso tra via Devitofrancesco e via Giulio Petroni lato ferrovia;· l’istituzione temporanea di un nuovo percorso pedonale su via Capruzzi, nel tratto compreso tra via Devitofrancesco e via Giulio Petroni lato ferrovia;· il restringimento di carreggiata su via Capruzzi, nel tratto compreso tra via Devitofrancesco e via Giulio Petroni;· la deviazione delle corsie veicolari su via Capruzzi nel tratto compreso tra via Devitofrancesco e via Giulio Petroni;· l’istituzione di una rotatoria “temporanea” tra via Capruzzi e via Giulio Petroni.L’impresa esecutrice dei lavori avrà il compito di installare, a propria cura e spese, un piano di segnalamento di deviazione e la necessaria segnaletica stradale temporanea (verticale, orizzontale) in esecuzione a quanto previsto dall'ordinanza.