Estate mesagnese, gli appuntamenti di sabato 6 luglio

MESAGNE (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Mesagne in occasione dell'estate 2024. Ecco qui gli eventi di sabato 6 luglio:





- "Mesagne in Moda & Show" 11esima edizione: l'evento si svolgerà in piazza Orsini del Balzo dalle ore 21:00, presenta Beppe Convertini. Evento gratuito, si accede per invito;





- "Grand prix fitness point nazionale" a cura della "Generation muscle & fitness Grottaglie", del maestro e neo-presidente regione Puglia WBPF, Francesco Incalza, in collaborazione con "Fitness point Mesagne" di Enzo Bisignano, in piazza Commestibili dalle ore 20:00. Evento gratuito;





- "Ballando per un sogno", saggio di fine anno della scuola di ballo "Professional Dance" dei maestri Mauro Dimonte e Chiara Argentieri; in Villa comunale dalle ore 20:30. Evento gratuito.