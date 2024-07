Ostuni, sabato 6 luglio Nando Nunziante a 'Un’emozione chiamata libro 1995 -2025 Trent’anni di Emozioni'

OSTUNI (BR) - Dopo il successo ottenuto nella prima serata dell’evento con Patrick Zaki, prosegue il calendario di "Un’emozione chiamata libro". - Dopo il successo ottenuto nella prima serata dell’evento con Patrick Zaki, prosegue il calendario di "Un’emozione chiamata libro".





Per l’appendice dedicata agli autori pugliesi "Radici di Puglia", sabato 6 luglio 2024, in Piazzetta Cattedrale arriverà Nando Nunziante con il suo romanzo dal titolo "Aiutami a guardare", edito da GelsoRosso. A dialogare con l’autore sarà la giornalista Maddalena Tulanti.





"Abbiamo voluto differenziare i luoghi di presentazione dei nostri libri – afferma Flavio Cellie, organizzatore dell’evento – questo è un modo per far vivere anche la città di Ostuni. Dopo il chiostro San Francesco, quest’anno saranno coinvolte dal festival anche Piazzetta Cattedrale e la Villa Comunale".





Per quel che riguarda il libro, nasce in maniera quasi favolistica: a metà ottobre dello scorso anno mentre mettevo in ordine dei vecchi appunti ho ritrovato una pagina, risalente a 33 anni fa, datata 9 Agosto 1991, scritta con inchiostro verde (io uso solo penna verde). L’ho interpretato come un segno del destino, visto che ho sempre avuto la passione per la scrittura e in un mese ho scritto il libro. Quella pagina di appunti è diventata la prima pagina di “Aiutami a guardare” e descrive l’isola di Barra, in Scozia. Più precisamente, quella pagina illustra una peculiarità di quell’isola dove vi è solo una pista di atterraggio per velivoli leggeri, e trovandosi l’isola sull’Oceano, quando il mare è su di giri, non si può né atterrare, né decollare. Un luogo, dunque, dove non è l’uomo a dettare legge ma la natura, dove l’uomo non è padrone e questa curiosità mi ha sempre affascinato, ora come allora.





Un ringraziamento ai sostenitori del nostro progetto: Banca di Credito Cooperativo Ostuni, Telcom - Vasar, Pace Gioielli, Masseria Traetta, RH Rent e RentBeat.





Partner del progetto sono: Museo della Civiltà Preclassiche, Ceramiche Carella, Todo Modo, Hotel La Terra, Ostuni Touring, Pugliarello e Typicus.





Per quel che riguarda Gennaro Nunziante, giornalista della RAI, lavora alla TGR Puglia. È nato a Bari nel 1968. Dopo il Liceo Classico ha studiato Giurisprudenza e Lettere Moderne. Ha vinto qualche premio, ma questo non importa. È convinto che un limite, un errore, siano sempre un’opportunità. E che solo la conoscenza renda davvero liberi. Ama lo studio, viaggiare, scoprire la vita. Curioso della natura umana. Che cerca di scrutare soprattutto nei dettagli, lì dove si mimetizza: in un battito di ciglia, nelle pieghe di un sorriso, in un gesto distratto. Ama soprattutto la gente. E questo sì che importa. Crede in tre grandi G: Generosità, Gentilezza, Gratitudine. E che nulla sia scontato, mai. Come ha scritto Heinrich Boll "Io sono un clown e faccio collezione di attimi".