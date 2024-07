Evento 'Fiori e Fioroni 2024' a Terlizzi: un weekend di colori e sapori

L’organizzazione dell’evento vede la partecipazione di numerose realtà, tra cui l’amministrazione comunale di Terlizzi, rappresentata dal sindaco Michelangelo De Chirico e dall’assessore Michelangelo De Palma, il Gruppo Ideazione srl, PDL Comunicazione, Zorba cooperativa sociale e Calia Eventi 2.0. Tutti lavoreranno in sinergia per trasformare le zone più centrali della città in un’esplosione di allestimenti floreali, degustazioni, attrazioni per tutta la famiglia e momenti di approfondimento sul mondo del florovivaismo e sulla storia del fiorone Mingotauro di Terlizzi.

Di seguito il programma dettagliato delle iniziative in programma per le prossime giornate:

Venerdì 5 Luglio

Ore 18:00 - Chiostro delle Clarisse Convegno “Percorsi tecnici per la valorizzazione del fiorone nero di Terlizzi” promosso da ATI Profumi & Sapori, Comune di Terlizzi e GAL Nuovo Fior d’Olivi.

- Chiostro delle Clarisse

Sabato 6 Luglio

Ore 16:00 - Allestimento Concorso “FIORITURE URBANE” Allestimento di vetrine e spazi esterni con composizioni di fiori e piante, in collaborazione con le attività florovivaistiche locali.

- Allestimento Concorso “FIORITURE URBANE” Ore 18:00 - Piazza Cavour Zorba Ludobus e Spettacolo di Cenerentola.

- Piazza Cavour Ore 20:30 - Piazza Cavour Cena degustazione “Notte del Fiorone” in collaborazione con Calia Eventi 2.0.

- Piazza Cavour Ore 21:30 - Piazza Cavour Concerto live della CCS Live Band.

- Piazza Cavour

Domenica 7 Luglio

Ore 18:30 - Chiostro delle Clarisse Convegno “Il fiorone Domenico Tauro ‘u manghtaur’ un frutto autoctono da promuovere” promosso da ATI Profumi & Sapori, Comune di Terlizzi e GAL Nuovo Fior d’Olivi, seguito da uno Show Cooking con degustazione dello Chef Alessandro Saracino.

- Chiostro delle Clarisse Ore 20:30 - Piazza IV Novembre Sfilata di moda delle donne guarite da patologie oncologiche.

- Piazza IV Novembre Ore 21:30 - Piazza IV Novembre Premiazione Concorso “FIORITURE URBANE” a cura di Gruppo Ideazione srl.

- Piazza IV Novembre Ore 22:30 - Piazza Cavour Dj Set.

- Piazza Cavour

L’evento “Fiori e Fioroni 2024” si preannuncia come un’occasione imperdibile per scoprire e apprezzare le bellezze e i sapori unici di Terlizzi, offrendo un weekend di divertimento, cultura e gusto per tutta la famiglia.