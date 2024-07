Cornetto Battiti Live 2024: il gran finale a Otranto

OTRANTO – Tutto pronto per il gran finale di Cornetto Battiti Live 2024, il festival musicale più atteso dell’estate. Le ultime due serate si terranno il 6 e il 7 luglio a Otranto, una delle località marittime più suggestive del Salento, che si prepara a entrare nel cuore della musica con le hit che accompagneranno l'estate.Per il quarto anno consecutivo, Cornetto Algida è al fianco di Battiti Live in qualità di title sponsor. Questa partnership sottolinea la grande attenzione all’universo musicale da parte del brand, icona dell’estate italiana. La collaborazione è suggellata dalla campagna pubblicitaria estiva 2024 di Cornetto, che ha come colonna sonora “KARMA”, il nuovo singolo della band The Kolors, scelto come sigla ufficiale di Battiti Live e al vertice delle classifiche radiofoniche degli ultimi due mesi.Durante le serate di Battiti Live, Cornetto Algida sarà presente con due speciali corner brandizzati. Questi spazi, uno nel villaggio sponsor e l’altro nell’area hospitality del backstage, offriranno la possibilità di scattare foto ricordo e gustare il celebre cono gelato in una cornice personalizzata dal brand.Sul main stage di Otranto, condotto da Ilary Blasi, Alvin e Rebecca Staffelli, si esibiranno alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, tra cui Achille Lauro, Alfa, Angelina Mango, Annalisa, Anna, Arisa, Bnkr44, Boomdabash, Capo Plaza, Clara, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Fedez, Gabry Ponte, Geolier, Gianna Nannini, Holden, Icy Subzero, Il Pagante, Il Tre, La Rappresentante di Lista, LDA, Leo Gassmann, Mahmood, Maninni, Mr. Rain, Noemi, Orietta Berti, Petit, Piero Pelù, Ricchi e Poveri, SLF, Sophie and The Giants, Tananai, The Kolors e Zerb. Partecipano anche Elodie e Irama on the Road.Dopo il grande successo su Italia 1, Cornetto Battiti Live sbarca quest’anno su Canale 5, portando la musica dell’estate 2024 nelle case degli italiani a partire da luglio.Come sempre da 22 anni, l’ingresso al Cornetto Battiti Live è gratuito fino al raggiungimento delle capienze consentite. Le serate saranno trasmesse in diretta su Radio Norba e Radio Norba Tv, e sarà possibile seguire l’evento attraverso i social di Radio Norba con l’hashtag #battitilive. Maggiori informazioni sono disponibili su www.radionorba.it.