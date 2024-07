Fasano, eseguita autopsia: Clelia Ditano è morta sul colpo

FASANO - Sono in programma domani alle 16 nella chiesa di Sant’Antonio a Fasano i funerali di Clelia Ditano, la 25enne deceduta dopo essere caduta, nella notte tra il 30 giugno ed il primo luglio, nel vano ascensore della palazzina dove abitava con la famiglia.In giornata si è svolta l’autopsia disposta dalla procura di Brindisi nell’inchiesta sull’incidente di quella notte. La ragazza avrebbe subito una lesione a livello encefalico e, con ogni probabilità, sarebbe morta sul colpo. La procura attenderà comunque il deposito entro 60 giorni, da parte del medico legale, della relazione sugli esami istologici per determinare anche l’ora esatta del decesso.Al momento, sono quattro le persone indagate per l’incidente avvenuto nella palazzina, e tutte sono accusate di omicidio colposo.