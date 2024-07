Matino, due artigiani salvano un’anziana dalle fiamme: premiati dal sindaco Toma

MATINO (LE) - “Sono orgoglioso di voi. Il vostro gesto coraggioso ha permesso di salvare una vita. Siete un esempio per l’intera comunità. Vi siamo grati. In un momento storico come questo, in cui i giovani sono additati come poco propensi ai sacrifici, proprio da Matino giunge un monito di coraggio a altruismo a tutto il Paese”.Queste le parole che il Sindaco di Matino Giorgio Salvatore Toma ha voluto rivolgere incontrando i due concittadini che, nel pomeriggio del 10 Luglio, hanno tratto in salvo una donna anziana da un incendio scoppiato in un’abitazione.Il primo cittadino ha voluto incontrare e ringraziare personalmente i due autori dell’eroico gesto, Lorenzo Cataldo, di 32 anni e Adriano Cataldo, di 45, ai quali sarà consegnato nei prossimi giorni un attestato di merito.“Eravamo in via XX settembre per lavoro – ha dichiarato Lorenzo Cataldo – quando abbiamo notato del fumo denso uscire da un’abitazione. Ci siamo avvicinati e, avendo saputo che dentro c’era una signora, abbiamo deciso immediatamente di intervenire”.“Abbiamo sfondato la porta a calci – continua il racconto Adriano Cataldo – e siamo entrati. Ci siamo fatti strada e rapidamente abbiamo preso in braccio la signora, allontanandola dalle fiamme. Subito dopo sono stati chiamati i soccorsi”.“Sono stati attimi concitati – aggiunge Lorenzo - Abbiamo agito d’impulso. Un altro minuto sarebbe stato fatale”.Lorenzo Cataldo è anche un volontario della Protezione civile ambientale, alla quale il Sindaco ha rivolto parole di apprezzamento per l’opera che svolge sul territorio.“Un ringraziamento va anche alla Protezione civile per la sua attività sul territorio e per l’opera di formazione che fa ai propri volontari, impegnati, in questo particolare momento, proprio sul fronte della prevenzione degli incendi”.