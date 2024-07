Zes Unica, Congedo-Iaia: Chi parla di confusione non conosce la misura e non ha a cuore il Sud

BARI - “La confusione non esiste, viene solo ventilata da chi non conosce la Misura ZES Unica e non ha a cuore il Sud e gli investimenti.“Il credito di imposta sostiene gli investimenti attivati entro novembre 2024 e che possono essere completati entro i 2 anni successivi. Il credito di imposta è fissato da tempo annualmente con legge finanziaria. Quindi non è cambiato il sistema del credito di imposta rispetto al passato. Gli investimenti pluriennali inoltre possono essere sostenuti da altri strumenti che possono essere nazionali o regionali. Il decreto del credito di imposta ha consentito, inoltre, di ammettere tutti gli investimenti avviati a partire da gennaio 2024 senza creare nessun buco.”