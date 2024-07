Federazione agricola: La Fortuna nuovo Segretario Generale della Fai Cisl Puglia

"Sono molte le sfide da affrontare – ha sottolineato Devole – in primis la sicurezza nei luoghi di lavoro, all’indomani del tragico incidente di sabato a Brindisi. Negli ultimi mesi abbiamo contribuito alla stabilizzazione di oltre 360 operai forestali dell’Arif e chiesto maggiore formazione e prevenzione, temi che continueremo a presidiare. Un altro settore strategico è quello della bonifica: l’emergenza idrica chiede una progettualità condivisa dei consorzi, in particolare del neo costituito “Centro Sud Puglia” con la stabilizzazione del personale, temi sui quali abbiamo sollecitato pochi giorni fa l’Assessore regionale Donato Pentassuglia, dal quale attendiamo una risposta, pronti in caso a mettere in campo azioni di protesta”.





Ai lavori è intervenuto il Segretario Generale Cisl Puglia Antonio Castellucci: “La Puglia è una regione le cui complessità richiedono decisione e massimo impegno sindacale, nella consapevolezza che non esistono per la Cisl, Governi amici o nemici ma istituzioni con cui confrontarci sempre con lealtà, giocando di squadra e nel segno della partecipazione e della corresponsabilità sociale. Continueranno ad essere fondamentali – ha proseguito Castellucci - i progetti di proselitismo, la prossimità, proseguendo nell’azione sinergica finora portata avanti in Puglia anche con la Fai”.





Ha concluso i lavori il Segretario Generale della Fai Cisl nazionale Onofrio Rota: “Nel ricordare l’amico e collega Paolo Frascella e nel ringraziare Rando Devole per la reggenza di questi mesi, auguro un buon lavoro ad Antonio e alla sua squadra, per le sfide da affrontare nei prossimi mesi. Tra le priorità ribadisco, come citato dai colleghi, l’urgenza di rinnovare i CPL per garantire giusto salario ai lavoratori in agricoltura, sicurezza e salute e rendere attrattivo il comparto. Sono contratti scaduti a dicembre, è una vergona che il settore non può permettersi e anche in questo caso siamo pronti alla mobilitazione di fronte alle sedi datoriali e alle prefetture”.

La Fortuna nel suo intervento ha sottolineato come “c’è tanto lavoro e impegno da mettere in campo, a partire dal rinnovo dei contratti provinciali agricoli, dalle problematiche già citate nei comparti forestale e della bonifica, e nel contrasto all’intermediazione illecita e sfruttamento in agricoltura, argomento sul quale abbiamo inviato una lettera al Presidente Emiliano, per individuare una strategia condivisa. Ci avviamo inoltre – ha proseguito La Fortuna – verso il percorso congressuale che sarà significativo per consolidare rappresentanza e presenza nella nostra regione”.