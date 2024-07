'Festa del Mare - 49a Sagra del Polpo': nella seconda serata dell’evento spazio alla politica

MOLA DI BARI - Come preservare bellezze e ricchezza di un territorio all'interno di politiche sostenibili ed efficaci? Come valorizzarle e promuoverle? Queste le domande al centro della tavola rotonda, organizzata e promossa dal Comune di Mola di Bari e La Compagnia del Trullo, che questa sera animerà il Lungomare Dalmazia in occasione della seconda giornata della Festa del Mare - 49a Sagra del Polpo.· Antonio Decaro - Presidente Commissione Ambiente Parlamento Europeo· Mimmo Campanile - Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali· Donato Pentassuglia - Assessore all'Agricoltura Regione Puglia· Francesco Paolicelli – Presidente della IV Commissione regionale Sviluppo Economico· Giuseppe Colonna – Sindaco del Comune di Mola di Bari· Giuseppe Lovascio – Sindaco del Comune di Conversano· Vito Carrieri – Sindaco del Comune di Polignano a Mare· Milena Palumbo – Assessore al Turismo del Comune di Rutigliano.“Per l’amministrazione comunale è un onore poter ospitare un parterre di spessore come questo in occasione dell’evento simbolo della città di Mola – le parole del primo cittadino molese, Giuseppe Colonna – è anche in occasioni come queste che può prendere vita una progettualità d’insieme in grado di sviluppare opportunità per i nostri territori e i prodotti d’eccellenza di cui disponiamo. Avremo infatti tutti gli amministratori dei comuni che fanno parte del SAC “Mari tra le Mura”, con cui da tempo stiamo promuovendo attività coordinate con l'obiettivo di valorizzazione e gestione integrata sostenibile del patrimonio ambientale e culturale, e i referenti dell’area metropolitana di Bari con cui poter avviare anche un dialogo in materia di blue economy. E con questa tavola rotonda sono certo potremo dare un valore aggiunto a questa edizione della Sagra del Polpo, che dopo il grande successo della giornata di ieri, è già pronta a fare il bis”.“Obiettivo dell’incontro – fa sapere Antonio Innamorato, Presidente de La Compagnia del Trullo Odv - sarà dar voce a idee e percorsi per promuovere una valorizzazione attenta e rispettosa del territorio e dei prodotti, in una chiacchierata che - partendo dalle realtà locali – si aprirà alla discussione e al dialogo, abbracciando i temi della promozione culturale, del turismo e della riscoperta delle tradizioni. Tutti elementi che abbiamo cercato di riportare anche qui a Mola in questi giorni di festa e di grande spettacolo non solo gastronomico, ma anche culturale”.