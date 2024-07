Gioia del Colle, tutto pronto per la settima edizione del Palio delle Botti Trofeo 'Città del Primitivo'

GIOIA DEL COLLE – La città è in fermento per la settima edizione del Palio delle Botti Trofeo “Città del Primitivo”, che si terrà dal 2 al 4 agosto 2024. Questa manifestazione medievale, ormai diventata una tradizione annuale, promette di animare il cuore della città con una serie di eventi spettacolari.

I preparativi sono ufficialmente iniziati il 21 luglio con la benedizione dei cenci nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Le botti in gara, dipinte da talentuosi artisti locali, saranno presentate domani, 28 luglio, alle 19:45 nel suggestivo chiostro di Palazzo San Domenico, in piazza Margherita di Savoia, 10.

L'evento di presentazione sarà un'occasione per scoprire il ricco programma della manifestazione. Interverranno diverse personalità di spicco:

Claudio Santorelli , presidente dell'associazione culturale Palio delle Botti Gioia del Colle e direttore artistico della manifestazione.

, presidente dell'associazione culturale Palio delle Botti Gioia del Colle e direttore artistico della manifestazione. Marilena Limitone , responsabile dei cortei storici e delle ambientazioni medievali del Palio delle Botti.

, responsabile dei cortei storici e delle ambientazioni medievali del Palio delle Botti. Giovanni Mastrangelo , sindaco del comune di Gioia del Colle.

, sindaco del comune di Gioia del Colle. Andrea Benagiano , assessore al Turismo e alla Promozione del territorio di Gioia del Colle.

, assessore al Turismo e alla Promozione del territorio di Gioia del Colle. Lucio Romano , consigliere delegato alla Cultura del comune di Gioia del Colle.

, consigliere delegato alla Cultura del comune di Gioia del Colle. Franco Donvito , consigliere delegato ai grandi eventi del comune di Gioia del Colle.

, consigliere delegato ai grandi eventi del comune di Gioia del Colle. Nicola D’Onghia, presidente della Coldiretti di Gioia del Colle.

Il dibattito sarà moderato dal giornalista Gianluca Falcone, che guiderà gli interventi per esplorare i vari aspetti della manifestazione, dall'organizzazione alle aspettative per questa edizione.

Il Palio delle Botti è un evento che celebra non solo la storia e le tradizioni medievali, ma anche la cultura enogastronomica della regione, con particolare attenzione al vino Primitivo, prodotto simbolo di Gioia del Colle. Le giornate del 2, 3 e 4 agosto saranno ricche di gare, spettacoli, concerti e cortei storici, offrendo un'esperienza unica ai cittadini e ai turisti.

La manifestazione non è solo una competizione tra le contrade, ma anche un momento di aggregazione e valorizzazione del territorio, che coinvolge tutta la comunità in un clima di festa e condivisione. Le botti, decorate con cura e passione, sono il fulcro di una gara che richiama l'antico spirito di competizione e collaborazione.

L'attesa è alta, e Gioia del Colle si prepara a vivere giorni intensi all'insegna della storia, della cultura e del divertimento. Non resta che attendere l'inizio delle celebrazioni per immergersi in un'atmosfera unica, dove il passato rivive nel presente con tutta la sua magia e il suo fascino.