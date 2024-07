Fragagnano, mercoledì 24 luglio la conferenza stampa di presentazione di 'VivinPuglia Tour Experience 2024'

FRAGAGNANO (TA) - Grandi novità in arrivo: il Vivinpuglia Vagabondo 2024 Tour Experience è pronto a partire. Questo evento unico, alla sua sesta edizione, che si terrà dall'1 al 15 agosto, guiderà tutti attraverso le meraviglie della Puglia, in particolare quest’anno tra le Gravine, le Terre del Mare e del Sole, e le colline daune. - Grandi novità in arrivo: il Vivinpuglia Vagabondo 2024 Tour Experience è pronto a partire. Questo evento unico, alla sua sesta edizione, che si terrà dall'1 al 15 agosto, guiderà tutti attraverso le meraviglie della Puglia, in particolare quest’anno tra le Gravine, le Terre del Mare e del Sole, e le colline daune.





La conferenza stampa di presentazione si terrà mercoledì 24 luglio 2024 alle ore 10:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Fragagnano in Viale Virgilio sn. Durante la conferenza stampa, saranno presentati tutti i dettagli di ogni singola tappa del tour. A seguire ci sarà un aperitivo.





Il Vivinpuglia Tour Experience è un progetto che ha come obiettivo quello di creare un'offerta turistica che vede protagonista un network che include tutte le province, partendo da quella di Taranto. Crea la possibilità di degustare le tipicità locali, conoscere borghi, monumenti, aree protette, chiacchierare con la gente del posto e di tuffarsi nelle acque cristalline dello Jonio. E, se si desidera esplorare il cuore verde dell'area tarantina e respirare aria pura, questa è la vacanza perfetta. Se siete in vacanza in queste date e desiderate scoprire i segreti più nascosti dei luoghi che si visiteranno, immergervi nelle tradizioni, nei canti e nelle musiche del Mediterraneo e della world music, questo è il percorso ideale. Tutto ciò si potrà ascoltare durante i workshop e il Salento Folk Festival, nato parallelo al Vivinpuglia per far conoscere le band di musica popolare e world music. Il Vivinpuglia Vagabondo 2024 includerà dialoghi, incontri, novità e un interessantissimo #beachpanel dedicato all'importanza della comunicazione nelle canzoni, riportando l'attenzione al Turismo delle radici. Ci sarà, inoltre, lo spazio dedicato al #justfolkradiovisioncontest, organizzato dal programma Just Folk Radio in diretta su Radio Kaos Italy di Roma, dove si conosceranno alcuni dei partecipanti che arriveranno poi alla finalissima a Panni (FG), durante il Ballinsè Festival.

Potete trovare il programma al seguente link: https://www.facebook.com/pizzicArte





Il programma





Tappe principali





Litorale 9 Agosto Porto Cesareo Nidi D'arac e Tour in Barca





Entroterra 11 Agosto Fragagnano Convegno Migrazioni Sonore della World Music focus Puglia e Bandadriatica





Il Vivinpuglia non si rivolge solo ai turisti, ma anche ai cittadini pugliesi che ancora non conoscono tutti i borghi della loro amata regione.





Per informazioni sui tour, degustazioni, laboratori coreutico-musicali e concerti, contattare al 3493027177 via WhatsApp.





Possibilità anche di trovare alloggio grazie a convenzioni con hotel, case vacanza, B&B, campeggi e aree per tende.





Per ulteriori informazioni e contatti:

Telefono: 3493027177 (WhatsApp)