Igiene urbana a Bari: stamattina l’incontro tra Polizia locale e Amiu Puglia per migliorare il servizio di raccolta e rafforzare i controlli

BARI - Su richiesta del sindaco Vito Leccese, questa mattina, al Comando della Polizia locale, si è svolto un incontro operativo finalizzato a organizzare stringenti controlli in materia di igiene urbana.All’incontro hanno partecipato il comandante della Polizia locale Michele Palumbo, gli assessori allo Sviluppo economico, Carla Palone, e all’Ambiente, Pietro Petruzzelli, il direttore generale di Amiu Puglia, Antonello Antonicelli, e i responsabili di alcuni uffici tecnici comunali.Gli interventi partiranno dal centro cittadino, dove si concentra il maggior numero di attività commerciali, per poi estendersi progressivamente al resto della città. Gli agenti della Polizia locale, in divisa e in borghese, saranno impegnati in un’attività straordinaria di controllo sul conferimento dei rifiuti. In particolare, si vigilerà sul rispetto dell’ordinanza in vigore sulla raccolta del cartone delle utenze non domestiche, che prevede il conferimento degli imballaggi da parte di tutte le attività commerciali, ogni giorno, tra le ore 20 e le 21, e da parte delle attività di ristorazione, tra le ore 24 e l’1 di notte. Gli imballaggi secondari e terziari di cartone, piegati e impilati, dovranno essere posizionati all’esterno del locale, nel caso in cui l’attività commerciale rientri nel progetto “Le vie del cartone”, o lasciati accanto ai contenitori Amiu dedicati.La Polizia locale, di concerto con AMIU Puglia, eseguirà anche verifiche sull’attività svolta dall’azienda appaltatrice del servizio di raccolta della frazione in questione. A tal fine è stato chiesto di conoscere l’organizzazione del lavoro con dati sugli orari, sul numero di mezzi impiegati e sulla frequenza dei passaggi degli addetti alla raccolta dei rifiuti, in modo tale da poter eseguire in maniera puntuale i controlli.Contestualmente gli agenti della Polizia locale potenzieranno il servizio di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti anche per quanto riguarda le utenze domestiche.Amiu Puglia, invece, si è impegnata a rafforzare il servizio di raccolta nelle aree del centro più frequentate.Infine, assieme a CONAI - Consorzio nazionale imballaggi - si sta valutando la riorganizzazione generale di tutto il servizio di raccolta domiciliare delle frazioni delle utenze non domestiche.