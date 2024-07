Francavilla Fontana, avvio iscrizioni a.s. 2024/2025 presso la Scuola Musicale Comunale 'Città di Francavilla Fontana'

- L’Amministrazione Comunale, con propria Determinazione Dirigenziale n. 532/2024, ha riaperto i termini per la presentazione di domande di iscrizione ai Corsi della Scuola Musicale Comunale "Città di Francavilla Fontana" per l’A.S. 2024/2025 per i seguenti indirizzi di studio e corsi:

Indirizzo "Propedeutico Musicale" - Indirizzo "Ordinario" - Indirizzo "Preaccademico" - Indirizzo "Coro Voci Bianche"

Corsi: Pianoforte - Fisarmonica - Chitarra Classica - Chitarra Elettrica - Violino Violoncello - Flauto Traverso - Sassofono - Clarinetto - Tromba - Trombone Batteria - Canto - Basso Elettrico.

Le Domande di Iscrizione potranno essere inoltrate dalla data di pubblicazione del presente Avviso fino alle ore 24.00 del 23 settembre 2024, esclusivamente con modalità telematica. Gli utenti, per l’iscrizione, dovranno utilizzare un apposito Form predisposto sul sito web ufficiale della Scuola, all’indirizzo www.scuolamusicalecomunale.it , oppure, in caso di impossibilità, potranno rivolgersi alla sede della Scuola Musicale Comunale "Città di Francavilla Fontana", ubicata in Via Trento n°48.