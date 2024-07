San Cesario di Lecce, Summer School 'Soglie': ancora aperte le iscrizioni

Sarà possibile iscriversi entro il 7 luglio per partecipare alla quarta edizione della residenza filosofica





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Si stanno per chiudere le iscrizioni alla Summer School "Soglie", che si terrà dal 29 agosto al 1° settembre 2024 presso la Distilleria "De Giorgi" di San Cesario di Lecce. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, è a cura di "Kaiak. A Philosophical Journey" e Astràgali Teatro, e gode del Patrocinio della Società Filosofica Italiana.





I lavori della Summer School saranno realizzati in forma di Residenza Filosofica e partiranno dal concetto di "Soglie", intese come spazi di passaggio o di esclusione, ma anche come tempi disordinati oppure immobili, di trasformazione, snodo, attraversamenti insidiosi.





Si inizierà giovedì 29 agosto, alle ore 9, con i saluti istituzionali, a cui seguiranno l’introduzione al tema di Vincenzo Cuomo, direttore della rivista Kaiak, le lezioni di Eleonora de Concillis, capo-redattrice della rivista Kaiak, di Pietro Barbetta, dell’Università di Bergamo, e di Gaspare Polizzi dell’Università di Pisa. La giornata si concluderà con la discussione generale sulle prime tre relazioni. Venerdì 30 agosto la Summer School prevedrà le lezioni di Stefania Tarantino, Università di Salerno, di Fabio Tolledi, direttore artistico di Astràgali Teatro, e di Antonio Prete, dell’Università di Siena. Dopo la discussione generale sulle tre relazioni della giornata, si terminerà con la Notte di "esperienza" delle Soglie. Sabato 31 agosto, le lezioni inizieranno alle 15.30 con Ubaldo Fadini, dell’Università di Firenze, e proseguiranno con Samuela Pagani, dell’Università del Salento. La Summer School si concluderà domenica 1° settembre, alle 10 con il Panel di discussione su "Esplorare le soglie: filosofia, letteratura, antropologia, psicologia" coordinato da Igor Pelgreffi, dell’Università di Verona, mentre alle 17 si terrà la Tavola rotonda conclusiva.





Tutte le attività saranno svolte in presenza, con la proiezione di brevi video sul tema delle "Soglie". Infine, nell’edizione di quest’anno, per i partecipanti al panel di discussione, l’organizzazione valuterà la possibilità di pubblicare gli interventi in un volume collettaneo, curato da Igor Pelgreffi, nella collana Scritture delle Edizioni Kaiak.





Per iscriversi è necessario inviare una email, corredata dal cv e dalla lettera motivazionale, al seguente indirizzo: rivistakaiak@libero.it entro e non oltre il 7 luglio 2024. Per l’iscrizione è possibile utilizzare la Carta Docenti.