Consorzio BR4, tutto pronto per l'edizione 2024 dei lavoratori estivi

MESAGNE (BR) - Tornano i laboratori estivi organizzati dal Consorzio BR4. Rivolti ai beneficiari del servizio di integrazione scolastica specialistica, ai minori del servizio di assistenza educativa domiciliare e ai bambini con bisogni educativi speciali segnalati dai servizi sociali dei Comuni che costituiscono l'Ambito Territoriale Sociale, si terranno: dal 22 luglio al 26 luglio presso "Feelgood" a Cellino San Marco; ad attenderli, i piccoli troveranno giochi all'aperto, di squadra e in piscina, attività sportive di calcetto e pallavolo; dal 29 luglio al 2 agosto, presso la Zona del Porto della Città di Brindisi, i bambini saranno guidati da operatori specializzati a svolgere attività interne ed esterne alle imbarcazioni ed escursioni in mare con laboratori a cura della Cooperativa "Socioculturale"; dal 26 agosto al 30 agosto, presso "Acqua2O APS equitazione e riabilitazione equestre", i minori saranno protagonisti di attività a contatto con la natura, a tu per tu con il magico mondo dei cavalli.





"Un’esperienza che si rinnova per qualità e varietà di anno in anno, confermando una continuità educativa che fa leva sui principi di inclusione dei minori con disabilità o con bisogni speciali, bambini e ragazzi che sono destinatari dei servizi erogati dal Consorzio BR4 durante il periodo scolastico, e non solo, anche attraverso il coinvolgimento in attività extracurriculari" dichiara il Presidente del Consorzio, dott. Antonio Calabrese.