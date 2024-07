Gallipoli, giovedì 1 agosto Achille Lauro al Raffo Parco Gondar per il suo tour estivo 'Achille Lauro Summer Fest – A Rave before l'Iliade'

GALLIPOLI (LE) - Giovedì 1 agosto passa dal Raffo Parco Gondar l’"Achille Lauro Summer Fest – A Rave before l'Iliade", una vera e propria festa all’insegna dell’inclusività, aperto a tutti: artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini. Il tour proseguirà per tutta l’estate e toccherà numerose location e festival italiani in attesa del gran finale con i due eventi unici autunnali a Milano e Roma. - Giovedì 1 agosto passa dal Raffo Parco Gondar l’"Achille Lauro Summer Fest – A Rave before l'Iliade", una vera e propria festa all’insegna dell’inclusività, aperto a tutti: artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini. Il tour proseguirà per tutta l’estate e toccherà numerose location e festival italiani in attesa del gran finale con i due eventi unici autunnali a Milano e Roma.





Reduce dal successo di "Ragazzi Madre – L’Iliade" il docufilm che racconta il suo percorso artistico e i primi 10 anni di carriera disponibile su Prime Video e dopo mesi in testa alle classifiche con "Stupidi Ragazzi", l’ultimo singolo dal sound avanguardista che ha legato grazie alla musica elettronica un brano pop alle basi urban, Achille Lauro quest’estate è finalmente pronto a riabbracciare il suo pubblico, che non ha mai smesso di sostenerlo per celebrare tutti gli album che lo hanno reso da icona trap a poliedrico artista in grado di smantellare ogni stereotipo.





Grandi spazi verdi in cui vivere un’esperienza immersiva a 360°, che oltre alla musica dedica i suoi ampi spazi all'aperto, all'arte, al teatro, alla cultura, al sociale e allo sport. Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival.





Main Partner del Parco Gondar 2024 Regione Puglia; Title Sponsor Raffo e Main Sponsor Glo; sponsor Jägermaister, Jose Cuervo, Acqua Vera, Piadina Loriana, Raee, Ticketsms.





Infine, ritorna BusForFun tra i partner del Festival: tutti gli eventi del Raffo Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.





Per info e aggiornamenti:

Cell. +393278215783