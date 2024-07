Giovinazzo, dal 10 al 16 luglio 2024 V Edizione di 'In ogni senso festival'

Si inizia mercoledì 10 luglio alle ore 20:00 con il reading/concerto coinvolgente e divertente "Festival. Perché Sanremo è Sanremo", tratto dal libro omonimo di Fulvio Frezza, che nel corso della serata sarà la voce narrante, accompagnata da Domenico Mezzina (chitarra e voce).



Venerdì 12 luglio alle ore 19:00 "La scatola delle parole", inventare, dire, scrivere le parole con Lucia Schiralli. Alle parole si alterneranno momenti musicali a cura di Giovanni Chiapparino (tastiera) Roberto Galanto (chitarra e voce) e Ilaria Stoppini (flauto traverso). Esposizione dei lavori realizzati dai bambini delle IV e V dell'I.C. “Sn G. Bosco – Buonarroti”.



Il 13 e il 15 luglio dalle ore 18:30 alle 20:30 ritorna “Lo ScambiaLibro” l’iniziativa che vuole promuovere non solo la cultura del libro e della lettura, ma anche la cultura dello scambio e del riuso di ciò che non viene più utilizzato, condividendolo con chi voglia beneficiarne.



Martedì 16 luglio, invece, alle ore 19:00 spazio a “Il nome dei numeri” con Sandra Lucente. Rilettura del libro “Quanti? Tanti!” in forma di gioco per scoprire quando e perché abbiamo dato un nome a certi ordini di grandezza, la grandezza delle scoperte scientifiche.



Eventi gratuiti. Necessaria la prenotazione per gli eventi del 12 e 16 luglio inviando: SMS o messaggio Whatsapp al 347 7818249 - Mail: Si inizia mercoledì 10 luglio alle ore 20:00 con il reading/concerto coinvolgente e divertente "Festival. Perché Sanremo è Sanremo", tratto dal libro omonimo di Fulvio Frezza, che nel corso della serata sarà la voce narrante, accompagnata da Domenico Mezzina (chitarra e voce).Venerdì 12 luglio alle ore 19:00 "La scatola delle parole", inventare, dire, scrivere le parole con Lucia Schiralli. Alle parole si alterneranno momenti musicali a cura di Giovanni Chiapparino (tastiera) Roberto Galanto (chitarra e voce) e Ilaria Stoppini (flauto traverso). Esposizione dei lavori realizzati dai bambini delle IV e V dell'I.C. “Sn G. Bosco – Buonarroti”.Il 13 e il 15 luglio dalle ore 18:30 alle 20:30 ritorna “Lo ScambiaLibro” l’iniziativa che vuole promuovere non solo la cultura del libro e della lettura, ma anche la cultura dello scambio e del riuso di ciò che non viene più utilizzato, condividendolo con chi voglia beneficiarne.Martedì 16 luglio, invece, alle ore 19:00 spazio a “Il nome dei numeri” con Sandra Lucente. Rilettura del libro “Quanti? Tanti!” in forma di gioco per scoprire quando e perché abbiamo dato un nome a certi ordini di grandezza, la grandezza delle scoperte scientifiche.Eventi gratuiti. Necessaria la prenotazione per gli eventi del 12 e 16 luglio inviando: SMS o messaggio Whatsapp al 347 7818249 - Mail: associazionetracce@gmail.com

GIOVINAZZO - Al via la V Edizione di "In ogni senso festival", la rassegna delle parole dette, scritte, inventate, taciute, cantate, animate, ballate, perdute, realizzata dall’Associazione Tracce. Dal 10 al 16 luglio 2024 presso la suggestiva “Vedetta sul Mediterraneo” a Giovinazzo si terranno una serie di eventi per adulti e bambini.