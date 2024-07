'Suggestioni di Puglia', evento a Trani del Coolture Club Bari

Presentazioni di Libri: autori pugliesi presenteranno al pubblico le loro ultime opere, raccontando le storie e le ispirazioni che le hanno animate.

Incontri con gli Autori: Sessioni di domande e risposte, firmacopie e discussioni aperte al pubblico.

Talk Puglia: tutti gli ospiti si confronteranno sulla cultura regionale in un dibattito ad ampio raggio. Esposizione grafica: durante l’intero evento sarà possibile ammirare le opere artistiche della rivista grafica The Puglieser.



"Suggestioni di Puglia" è un invito a scoprire e riscoprire la Puglia attraverso le sue storie e i suoi narratori. È un evento che celebra la parola scritta e parlata, trasformando ogni incontro in un momento di connessione profonda con la cultura e l'anima di questa terra straordinaria.



Vi aspettiamo a Trani, dove ogni parola e ogni pietra raccontano un pezzo di Puglia.



Protagonisti:



Leonardo DeLarge scrittore, autore del libro “Birre, Rose e Fantasia” pubblicato da Robin Edizioni.

Federica Nolasco poetessa, autrice del libro “Dappertutto stare” per Secop Edizioni.

Luigi Leonardo Cascella founder del collettivo artistico “The Puglieser”.

Damiano Landriccia giornalista e autore teatrale.

Piero Meli scrittore, autore del libro “In Puglia” edito dalla Giulio Perrone

Peppino Piacente editore della casa editrice Secop Edizioni che presenta la nuova edizione del libro “invito a Trani” di Benedetto Ronchi.



Conduce l’evento la scrittrice Cinzia Cognetti editorialista per Amazing Puglia.



BARI - Il 12 Luglio appuntamento da non perdere a Trani con "Suggestioni di Puglia", un evento unico organizzato dal Coolture Club Bari in collaborazione con No Churc Inside e con la partnership di Amazing Puglia, dedicato agli incontri con autori e alla presentazione di libri che celebrano la bellezza, la cultura e le storie della Puglia.Ambientato nello splendido scenario del quartiere ebraico di Trani, questo evento rappresenta un'occasione imperdibile per gli amanti della letteratura e per coloro che desiderano immergersi nelle tradizioni e nei racconti di una delle regioni più affascinanti d'Italia."Suggestioni di Puglia" è molto più di una semplice rassegna letteraria: è un viaggio emotivo e culturale attraverso la terra di Puglia. Incontri con autori, letture, e discussioni faranno da cornice ad una giornata ricca di scoperte e riflessioni. I partecipanti avranno l'opportunità di conoscere da vicino scrittori pugliesi e le loro opere, che spaziano dalla narrativa alla poesia, dai saggi ai racconti, tutte accomunate da un profondo legame con questa terra ricca di storia e tradizione.L'evento si svolgerà negli spazi di No Churc Inside, una lussuosa dimora restaurata con amore e rispetto per la sua eredità storica di edificio religioso collocato nel cuore del quartiere ebraico di Trani, un luogo che con le sue stradine suggestive e le sue antiche sinagoghe rappresenta il perfetto connubio tra passato e presente. Questo quartiere storico offrirà un'atmosfera intima e raccolta, ideale per l'ascolto e la condivisione di storie e pensieri.Il programma di "Suggestioni di Puglia" prevede una serie di appuntamenti che si snoderanno lungo la giornata del 12 luglio a partire dalle 18.30. Ogni incontro sarà un'occasione per ascoltare le voci degli autori, partecipare a dibattiti e scoprire nuove prospettive sulla letteratura pugliese. Tra le attività previste: