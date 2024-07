Grande show lungo la Senna per l'inaugurazione dei Giochi Olimpici di Parigi

PARIGI - La cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici di Parigi ha regalato uno spettacolo indimenticabile lungo i 6 chilometri della Senna. L'evento ha visto protagonisti due icone dello sport francese: la velocista Marie-José Pérec e il judoka Teddy Riner, che hanno avuto l'onore di essere gli ultimi tedofori e di accendere il braciere olimpico.L'Italia ha brillato con Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo, che hanno alzato orgogliosamente il tricolore. Nel frattempo, Matteo Alfieri, posizionato sul tetto di una barca, ha mostrato con orgoglio la bandiera italiana. "L'entusiasmo dell'Italia è invidiato da tutti," ha dichiarato Tamberi. "È stato bellissimo, una figata pazzesca."Un momento commovente è stato quando il portabandiera italiano ha perso la fede nuziale nella Senna. Immediatamente, gli azzurri hanno mostrato il loro sostegno, incoraggiandolo con la promessa che "troverai un altro oro". "Tutto unico, come questa squadra," ha aggiunto Arianna Errigo, esprimendo l'unità e la forza del team italiano.La cerimonia ha visto sfilare numerose delegazioni, ricevendo applausi entusiasti dal pubblico. Particolarmente toccante è stato il passaggio della squadra dei rifugiati, vestita completamente di bianco, che ha suscitato una standing ovation. Tuttavia, non sono mancate le tensioni: mentre la delegazione italiana riceveva un tifo caloroso, la delegazione israeliana ha affrontato dei fischi, seguiti dagli applausi per la delegazione palestinese.Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha partecipato alla cerimonia e ha salutato con orgoglio la delegazione italiana. Nonostante la pioggia persistente, Mattarella ha resistito indossando un poncho, ma alla fine ha lasciato la tribuna insieme ad altre autorità.L'inizio delle Olimpiadi di Parigi è stato segnato da tensioni e problemi di sicurezza. Un massiccio attacco a diversi punti della rete ferroviaria ha messo fuori gioco gran parte dell'alta velocità, bloccando 800.000 passeggeri e sospendendo il traffico con Londra. Si sospettano gruppi dell'ultrasinistra come responsabili del sabotaggio. Nel frattempo, l'aeroporto Basilea-Mulhouse è stato riaperto dopo un'allerta sicurezza, e la capitale francese è stata blindata con militari dispiegati per garantire la sicurezza.Nonostante le difficoltà, il Presidente Mattarella ha inaugurato Casa Italia, sottolineando il genio e la creatività del nostro Paese. "Buona Olimpiade a tutti," ha augurato, sperando in una competizione serena e di successo per tutti gli atleti italiani.