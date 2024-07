Al via la seconda edizione di Bari Urban Lab: un festival tra musica e cultura hip-hop

Il festival apre i battenti al Teatro Kismet Opera alle 19:00 con il workshop “50 anni di storia dell'Hip-Hop” curato da RKO. A seguire, alle 21:00, ci saranno le esibizioni di Mengo T, KKRISNA e Mista P con “Kapital Denim Live”, una performance che intreccia sceneggiatura e realtà, mondi terrestri e alieni, su un unico grande schermo.

La serata si concluderà alle 22:00 con l’attesissimo concerto di Bassi Maestro, considerato uno dei padri del rap underground in Italia, con il suo “Occhi aperti Tour”.

Programma dettagliato della giornata

Workshop “50 anni di storia dell'Hip-Hop”

Giuan e Skid, membri della Hip Hopera Foundation, guideranno il pubblico attraverso un viaggio nella storia dell'hip-hop, esplorando 50 anni di evoluzione musicale. Attraverso racconti, aneddoti e biografie, illustreranno come l'hip-hop è diventato una delle culture più influenti degli ultimi decenni.

Performance di Mengo T, KKRISNA e Mista P

Lorenzo de Fazio (KKRISNA) : Artista barese che unisce rap classico, Contemporary R&B, Trap e Chillwave. Ha pubblicato l'EP "In sole ventiquattro ore" con Strage BSLR, membro del collettivo BARIYOUNGUNZ.

Concerto di Bassi Maestro

Bassi Maestro, appassionato di vinili dagli anni '80, è un prolifico rapper e produttore con oltre 10 album solisti e numerose collaborazioni. Il suo Press Rewind Studios a Milano è rinomato per il mixaggio e mastering, e ha collaborato con artisti come Busta Rhymes e Talib Kweli. Con il progetto North of Loreto, esplora l'elettronica anni '80 e su Twitch promuove la cultura del vinile. Nel 2023 ha prodotto l'album "Madreperla" di Guè e ha vinto il premio come miglior produttore dell'anno. Per il 2024, ha preparato una serie di show innovativi che fondono musica, intrattenimento e immagini, celebrando i 50 anni di storia dell’hip-hop. Il suo “Occhi aperti Tour” porterà dal vivo questo nuovo show audio-video, esplorando il rap americano dagli anni '80 fino alla fine degli anni '90.

Prossimi appuntamenti

Bari Urban Lab proseguirà sabato 10 agosto con il workshop "BP LAB” (Via Ottavio Serena, 35 - ore 19:00) “RaPresent” curato da RKO e il live “Playero Party” di Keevuitton (Spiaggia Torre Quetta - ore 21:00).

Per ulteriori informazioni e contatti: