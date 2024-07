Trasformazione digitale nella logistica e nei trasporti: opportunità e sfide per le aziende pugliesi

Interventi di esperti del settore



L'incontro vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti del settore, tra cui:





Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia

Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo Sviluppo Economico

Giuseppe Totorizzo, presidente della sezione Trasporti e Logistica di Confindustria Bari e BAT

Silvio Busico, presidente di ITS Academy Mobilità



Casi concreti di trasformazione digitale



Durante l'evento verranno presentati casi concreti di aziende di trasporti pugliesi e nazionali che hanno modificato il loro modo di lavorare grazie alla digitalizzazione. Questi esempi illustreranno come l'adozione di tecnologie avanzate possa migliorare l'efficienza operativa, ridurre i costi e aumentare la competitività nel mercato globale.



Opportunità e sfide



La transizione digitale nella logistica e nei trasporti offre numerose opportunità, come l'ottimizzazione dei processi logistici, la maggiore trasparenza nelle catene di approvvigionamento e la possibilità di fornire servizi più flessibili e personalizzati. Tuttavia, comporta anche sfide significative, tra cui la necessità di investire in nuove tecnologie, formare il personale e garantire la sicurezza dei dati.





Conclusioni



La giornata di studio a Bari rappresenta un'importante occasione per discutere delle trasformazioni in atto nel settore della logistica e dei trasporti, confrontarsi sulle migliori pratiche e promuovere la collaborazione tra aziende, istituzioni e operatori del settore. L'evento mira a sensibilizzare e preparare tutti gli attori coinvolti a sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla digitalizzazione, affrontando con successo le sfide che ne derivano.

BARI - La logistica e i trasporti sono attualmente al centro di una profonda trasformazione digitale, guidata da tecnologie innovative come l'Intelligenza Artificiale, l'Internet of Things (IoT), i Big Data, la robotica e la Blockchain. Queste tecnologie stanno rivoluzionando il modo in cui le merci vengono spostate e gestite, creando nuove opportunità e sfide per le aziende e i lavoratori del settore.Martedì 2 luglio, dalle ore 09:30, presso la sala conferenze (2° piano, Aerostazione passeggeri) di Aeroporti di Puglia a Bari, si terrà una giornata di studio dedicata alla "Digital Transformation nella Logistica e nei Trasporti: tecnologie, aziende, persone". L'evento, promosso da ITS Academy Mobilità in collaborazione con Confindustria Bari e BAT (Sezione Trasporti & Logistica), rientra nell’ambito del progetto “ISACC+ Innovative Systems to Accomplish Secure Cross-border Controls”, finanziato da INTERREG IPA South Adriatic.