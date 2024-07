I-Days Milano Coca Cola, Corrado Rizzotto Live Nation 3: ''Ci rende orgogliosi sapere che gli artisti continuano a credere in noi''

MILANO - Gli I-Days Coca Cola 2024 continuano a riscuotere successo da parte di pubblico e media. Ogni estate, la città di Milano, si prepara ad accogliere gli artisti internazionali più seguiti e amati dal grande pubblico e che hanno conquistato le vette delle classifiche mondiali.

Corrado Rizzotto, Amministratore Delegato di Live Nation 3, organizzatore e direttore artistico degli I-Days Milano Coca-Col a aveva così commentato la partenza della manifestazione: "Siamo partiti ormai più di 25 anni fa con il brand Independent days e negli anni abbiamo portato in Italia grandi artisti che dall’essere conosciuti solo dai più giovani nel tempo sono diventate grandi star internazionali. La nostra è una ricerca continua e ci inorgoglisce sapere che gli artisti continuano a credere in noi e nel progetto I-Days.

La conferma del lavoro che portiamo avanti da tempo con tutta la squadra e negli ultimi anni con le istituzioni della città di Milano arriva dalla risposta del pubblico sia per gruppi storici come i Metallica e i Green Day che per artisti che stanno costruendo la loro strada come Lana del Rey e gli Stray Kids o lo scorso anno i concerti degli Arctic Monkeys e Travis Scott.

È importante per noi non solo il lavoro di continua ricerca e innovazione che riguarda il progetto artistico ma anche quello legato alla città di Milano e una collaborazione che può portare negli anni a grandi miglioramenti e una grande crescita se pensiamo che già oggi oltre il 60% del pubblico arriva da fuori Lombardia e abbiamo 50.000 persone che hanno deciso di arrivare dall’estero e di presenziare ai concerti degli I-Days, questo grazie alle facilitazioni e all’offerta che la città di Milano può dare”.