La Premiata Forneria Marconi a Trani per il Rush Summer Fest

TRANI - Mercoledì 3 luglio, alle 21, in piazza Duomo a Trani (Bt), nell’ambito del cartellone di eventi del Rush Summer Fest organizzato da Gs23Eventi e Rush Eventi, si terrà il concerto della Premiata Forneria Marconi con una data del tour “Pfm canta De André Anniversary”, durante il quale suono suonati i brani più celebri del repertorio di Fabrizio de André.Quarantacinque anni dopo la serie di concerti che vide la band girare l’Italia con il cantautore genovese, con cui per anni fu stretto un importante e fortunato sodalizio, la band ha deciso di celebrare quest’anniversario con una serie di concerti, più di 30 live in tutta la Penisola. Sul palco ci saranno Franz Di Cioccio in voce e alla batteria, unico musicista del mondo latino ad essere stato inserito dalla rivista Prog Uk tra le icone della “musica che hanno cambiato il mondo”, Patrick Djivas al basso, Marco Sfogli alla chitarra elettrica, Alessandro Scaglione alle tastiere, Eugenio Mori alla batteria e Michele Ascolese alla chitarra acustica. Ospite d’eccezione sarà il musicista Luca Zabbini, che già in passato ha accompagnato la band in voce e alla tastiera. Durante i live e anche nell’esibizione tranese, la band proporrà brani celebri come “Via del Campo”, “Il testamento di Tito”, “Bocca di rosa” e “Il pescatore”, che hanno reso De André tra i cantautori italiani più apprezzati di sempre.Tra i gruppi italiani rock progressivo degli anni Settanta, la Pfm è stata l’unica formazione ad ottenere successo fuori dai confini nazionali, tanto da entrare nella classifica stilata dalla celebre rivista statunitense Billboard e in quelle redatte dalle britanniche Rolling Stone e Classic Rock, che ha posizionato il gruppo al 50esimo posto tra i cento artisti più importanti al mondo.I biglietti del concerto saranno acquistabili su ticketone.it e in tutti i punti vendita del circuito Ticket One.: 3474360942: 21.00