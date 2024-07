Amado feat Albe, 'Supergigante' è il nuovo singolo: la nostra intervista

E' disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Amado, reduce dalla pubblicazione del suo album di debutto "Riviera Airlines" e da un'esibizione a Casa Sanremo. Il brano, dal titolo "Supergigante", vanta la collaborazione dell'artista e amico ALBE, nome d'arte di Alberto Incarbona, e la fedele produzione di Narduccey. Tra tematiche e parole malinconiche, in contrasto con la musica e il piglio di un singolo che diventa così atipicamente estivo, torna AMADO raccontandoci una notte estiva di stelle: un nuovo piccolo inizio, la colonna sonora della vostra estate indie.

Amado è un cantautore della Riviera Ligure nato 30 anni fa alla frontiera con la Francia. Cresce tra l’Italia e il Brasile, frequenta il liceo classico, comincia a suonare la chitarra a 6 anni, a 12 fonda la sua prima band, i Grandfathersound, con cui si esibisce in oltre 200 concerti prima dei 15 anni. Continua in seguito a suonare da solista notturno abbandonando i concerti ufficiali. Nel 2021, incoraggiato dagli amici, pubblica autonomamente il suo primo singolo, “Tenco”. A cui seguiranno “Tarantino” (2021), “Cattelan“, “DUMP“, “Pandora” (2023). Ad inizio 2024 pubblica il suo primo LP, Riviera Airlines, che lo porta ad esibirsi a Casa Sanremo prima e poi in tour nei capoluoghi del nord Italia.

Alberto Incarbona, per gli amici ALBE, nasce il primo novembre 1987 a Bordighera e il richiamo della musica è per lui ancestrale. Nel 2010 comincia in una cantinetta di Latte al confine con la Francia,l’avventura dei Blessed Rebels, iconico gruppo di stampo reggae con cui si esibisce in centinaia di live e collaborazioni internazionali indipendenti. Albe è un artista in continua ricerca della sua identità, ama la musica e le buone vibrazioni. Insieme al poliedrico produttore Macho De La Isla (fluid company) è artefice del progetto No Human's Ego.