Il Demodè Club protagonista della Notte bianca dello Sport a Modugno

MODUGNO - Sabato 20 e domenica 21 luglio in piazza Sedile a Modugno (Ba), in Corso Vittorio Emanuele, si terrà la Notte bianca dello Sport, organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione socio-culturale Piazza Pubblica, durante la quale il Demodè Club proporrà due spettacoli nelle differenti giornate.“Siamo molto contenti di partecipare anche quest’anno a questa manifestazione – ha commentato Dario Boriglione, direttore artistico del Demodè Club –. Daremo il nostro contributo animando le serate. Proporremo i nostri spettacoli che puntano a far divertire tutti e che molto spesso incontrano anche il consenso degli stessi sportivi, che spesso hanno scelto la nostra struttura per i loro eventi”.La prima giornata avrà inizio alle 18 con i tornei benefici di calcio, pallavolo e basket, oltre a esibizioni delle associazioni sportive locali. Alle 20 sono in programma spettacoli di fuoco, giocoleria, equilibrismo e clowneria a cura degli artisti Yin e Yang E Tiziano Casole. A seguire, dalle 22 circa si terrà il Red Light Circus, format con il quale lo staff del club di Modugno trasformerà la piazza in un grande circo all’insegna della trasgressione. Dall’aspetto onirico, che richiama i più noti lavori del regista Tim Burton, il Red light circus è caratterizzato da una spettacolare scenografia realizzata dai maestri carta pestai pugliesi. La musica sarà selezionata da Dario D, dj resident del Demodè.Il giorno seguente alle 20 ci saranno le premiazioni delle squadre vincitrici dei tornei e degli sportivi modugnesi che si sono distinti nelle varie discipline nell’anno 2023/24. A seguire ci sarà un djset di Dario D, con l’animazione del Demodè Club. Infine alle 21.30 ci sarà lo spettacolo di Davide Cicchella, cantante e imitatore (su tutte ricordiamo la sua imitazione di Micheal Bublè) che si è imposto al grande pubblico grazie a “Made in sud” e vincendo un’edizione di “Tale e quale show”.“Sabato metteremo in scena una grande festa – ha spiegato Boriglione – che da circa quattro anni proponiamo. È un party che unisce varie forme artistiche e per questo è molto apprezzato. Domenica invece intratterremo il pubblico, anticipando l’esibizione dello showman con un djset nel quale spazieremo tra vari generi musicali, per accontentare tutti i gusti”.Piazza Sedile – Corso Vittorio Emanuele – Modugno (Ba): 3397360006