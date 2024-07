Il Lecce vince 3-0 l' amichevole contro il Werder Brema

Nel secondo tempo al 14’ Kownacki del Werder Brema di testa ha sfiorato la rete. Al 42’ Rafia della squadra di Gotti ha segnato il terzo gol con un siluro di destro da trenta metri. Per i salentini è stato un test molto utile per verificare la condizione atletica dei calciatori che stanno svolgendo il ritiro precampionato a Neustfit in Austria. Il Lecce giocherà la prossima amichevole mercoledì 24 luglio alle 19,30 contro il Galatasaray alla “Raffeisen Arena” di Linz in Austria.

Il Lecce ha vinto 3-0 contro il Werder Brema l’ amichevole disputata al “Parkstadion” di Zell am Ziller in Austria. Nel primo tempo al 28’ Topp dei tedeschi è andato vicino al gol. Al 31’ i salentini sono passati in vantaggio con Krstovic, tocco di destro su passaggio di Maleh. Al 34’ i giallorossi pugliesi hanno raddoppiato per merito di Krstovic con un diagonale di sinistro su cross di Pierret. Al 39’ Oudin del Lecce con una conclusione da fuori area non ha inquadrato la porta.