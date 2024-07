Torneo di Gstaad: Matteo Berrettini vola in finale

Per il romano sarà la terza finale della sua carriera in questo torneo e sfiderà il francese Quentin Halys che nella prima semifinale ha superato 6-3 7-6 il tedesco Jan Lennard Struff. Berrettini ha dichiarato: “ Questa finale per me sarà davvero speciale perché sono stato assente dai tornei per diverso tempo in seguito a numerosi infortuni, penso di aver giocato meglio nei momenti più importanti di questa partita, sono pronto e spero di continuare a vincere”.

- Nella seconda semifinale del torneo ATP 250 sulla terra rossa di Gstaad in Svizzera, Matteo Berrettini ha vinto 7-6 7-5 in un’ora e 42 minuti contro il greco Stefanos Tsitsipas e si è qualificato per la finale. Nel primo set c’è stato un grande equilibrio fino al 6-6, ma il romano è riuscito a prevalere al tie-break sul greco. Nel secondo set i due tennisti hanno giocato con molta determinazione proponendo dritti e rovesci precisi. Berrettini ha strappato il servizio a Tsitsipas e si è aggiudicato questo match.