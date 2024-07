Incendio in Piazza Umberto a Bari: intervento dei Vigili del Fuoco

BARI - Attimi di tensione questa mattina in piazza Umberto a Bari, dove un incendio è divampato in un’abitazione situata al quinto piano di una palazzina. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco con diverse squadre e un’autoscala per affrontare l’emergenza.Fortunatamente, non risultano esserci feriti, ma la famiglia residente nell’appartamento è stata evacuata per precauzione. Sono stati proprio i membri della famiglia a lanciare l’allarme, consentendo un rapido intervento delle autorità. Anche la Polizia è giunta sul luogo per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei residenti e dei passanti.Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono durate circa un’ora, durante la quale i Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Grazie al tempestivo intervento, è stato possibile evitare danni maggiori e garantire la sicurezza degli abitanti della palazzina. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento, e ulteriori indagini saranno condotte per chiarire l'origine delle fiamme.