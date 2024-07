Paura a Putignano: serpente in Corso Umberto I

PUTIGNANO - Momenti di paura questa mattina a Putignano, dove un serpente ha creato il panico tra i passanti e gli automobilisti in corso Umberto I. Il rettile, successivamente identificato come un cervone adulto, è stato avvistato mentre si aggirava lungo la strada principale, causando scompiglio.Gli automobilisti in transito hanno cercato di schivarlo per evitare incidenti, mentre i pedoni osservavano la scena con preoccupazione. Fortunatamente, un signore esperto della specie, che ha riconosciuto il serpente come una specie protetta e innocua, è intervenuto per recuperarlo.Grazie alla sua conoscenza e prontezza, il cervone è stato catturato in sicurezza e senza subire danni. L'esperto ha assicurato che il rettile sarà presto liberato nel suo habitat naturale, dove potrà continuare a vivere lontano dai centri abitati.