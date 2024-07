3bmeteo: 'Una settimana di caldo intenso'

BERGAMO - L'Italia si prepara a fronteggiare una settimana di caldo intenso, a causa di masse d'aria provenienti dal Nord Africa. Francesco Nucera, meteorologo di 3bmeteo.com, evidenzia che “questa ondata di caldo si distinguerà non solo per l'intensità, ma anche per la durata—prolungandosi per almeno una settimana—e per l'estensione, interessando numerose nazioni dell'Europa, in particolare quelle orientali”.Le temperature di per sé già alte, subiranno un ulteriore aumento ovunque proseguono da 3bmeteo con valori che supereranno le medie stagionali di 8-10°C. Nelle zone interne del sud Italia, si prevede che i termometri possano raggiungere picchi di 40°C, mentre le temperature massime oscilleranno generalmente tra i 34 e i 36°C su molte località. Anche le coste, nonostante la brezza marina, non saranno risparmiate dall'umidità, rendendo l'atmosfera afosa e le giornate particolarmente calde. Il picco sarà raggiunto a metà settimana mentre qualche temporale potrà aversi sull'arco alpino.Il caldo si avvertirà anche di notte, con temperature minime che difficilmente scenderanno sotto i 20-23°C. Nei centri urbani, le temperature notturne potrebbero stabilizzarsi intorno ai 25-26°CL'attuale ondata di caldo estenderà i suoi effetti anche oltre i confini italiani, interessando buona parte dell'Europa balcanica ed orientale, dove si registreranno temperature eccezionalmente alte, toccando punte di 42°C.“ Questa intensificazione delle ondate di caldo sul Mediterraneo, osservata già dagli anni 2000, è dovuta a un cambiamento nella circolazione estiva. L'anticiclone delle Azzorre si è spostato verso le Bermuda, mentre gli anticicloni africani risalgono con più frequenza verso nord cambiando il volto all'estate mediterranea”, conclude l'esperto di 3bmeteo.