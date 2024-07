La Spagna supera la Germania: 2-1 ai supplementari e approda in semifinale

Uefa Euro 2024 fb



Il secondo tempo



La ripresa è stata altrettanto intensa. Al 47° minuto, Nico Williams ha servito Yamal, il cui cross è stato raccolto da Morata, ma il suo tiro è finito alto. Quattro minuti dopo, è arrivato il vantaggio della Spagna: Morata ha servito Yamal sulla destra, il cui traversone è stato finalizzato da Dani Olmo.



La Germania ha reagito al 75° minuto, con Füllkrug che ha colpito il palo dopo essere stato strattonato da un difensore spagnolo. All’81°, Havertz ha tentato un pallonetto che è finito di poco alto. Il pareggio è arrivato all’89°, con un tiro di Wirtz che si è infilato nell’angolino.



I tempi supplementari



Nel primo tempo supplementare, Oyarzabal ha sfiorato il gol con un tiro a giro al 103°. Müller ha risposto due minuti dopo con un assist per Wirtz, il cui tiro è finito fuori di poco.



Nel secondo tempo supplementare, la Germania ha continuato a spingere, ma è stata la Spagna a trovare il gol decisivo al 119° minuto: un traversone di Dani Olmo è stato colpito di testa da Merino, che ha siglato la rete della vittoria.



Al 120°, Carvajal è stato espulso per un placcaggio su Musiala, ma la Spagna ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale.

