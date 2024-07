'Le due Bari', quartieri uniti dalla cultura: gli appuntamenti in programma dal 26 al 28 luglio

BARI - Nell’ambito del cartellone di Le due Bari 2024 - Quartieri uniti dalla cultura, promosso dall’assessorato comunale alle Culture per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città e finanziato per 555.370,33 euro dalla Direzione generale Spettacolo del MiC e per 955.000 euro a valere su risorse POC Metro, per un importo complessivo di 1.510.370,33 euro, si segnalano i principali appuntamenti in programma da oggi, venerdì 26, a domenica 28 luglio.Per questa terza edizione della manifestazione sono oltre 400 gli eventi in programma dal 1° luglio al 30 settembre, tutti gratuiti, che spaziano tra concerti, spettacoli, danza, teatro e arti circensi, accompagnati da laboratori tematici che precedono gli appuntamenti in tutti i quartieri della città, con una particolare attenzione alle zone periferiche.Per conoscere il programma completo, comprensivo dei laboratori: https://www.leduebari.it/ Venerdì 26 luglioh 20:00SPETTACOLOSpettacolo interattivo “C’era due volte”Attori: Mary Negro / Patrizia Ponzetta / Gabriele PolimenoBASS CULTURE S.R.L.Officina degli Esordih 21:00SPETTACOLODuo Jazz liveChiara Ceo - Carlo BarileA.S.D. APULIA TANGOAuditorium Diocesano VallisaSPETTACOLOJanek-KGianni PetruzzelliASSOCIAZIONE CULTURALE TIME ZONESParco Princigallih 21:00SPETTACOLOA Copy For Collapse - Tying Tiffany liveTying TiffanyASSOCIAZIONE CULTURALE TIME ZONESParco Princigallih 20:30SPETTACOLOBari Blues ConnectionClaudio De PascaleANCHECINEMA S.R.L.Parco Rossanih 21:00SPETTACOLOArmonizzandoAnonima Armonisti, RomaASSOCIAZIONE CULTURALE MEZZOTONOPiazza Del Redentoreh 21:00SPETTACOLOMeglio tarde che maiRegia: Rita PelusioAttori: Franca Pampaloni e Nicanor CancellieriASSOCIAZIONE MALALINGUA ETSTeatro Casa di PulcinellaSabato 27 luglioh 20:30SPETTACOLOCanto armonicoCarlo Lomanto NapoliASSOCIAZIONE CULTURALE MEZZOTONOEx Convento Santa Chiara (chiostro)h 20:30SPETTACOLOSwingPentagramma TransferASSOCIAZIONE CULTURALE MEZZOTONOEx Convento Santa Chiara (chiostro)h 20:30SPETTACOLOIncantesimi dei crauti(performance finale)a cura di Leo Kay e Carolina BorghiASSOCIAZIONE MALALINGUA ETSParco Campagnerosh 21:00SPETTACOLONote di paneMaria Moramarco EnsembleASSOCIAZIONE CULTURALE RADICANTOParco Princigallih 21:00SPETTACOLOIl figlioAngela Iurilli, Sabrina De MitriCOMPAGNIA TIBERIO FIORILLIParco RossaniDomenica 28 luglioh 21:00SPETTACOLOTra vento e mareRegia William Volpicellala band SuperClassifica ShowASSOCIAZIONE MALALINGUA ETSArena della Paceh 20:30SPETTACOLOUn Pastiche dalla Russia a Bari, e un Addio dal Castello degli EsterházyFrancesco Lentini, Angela Montemurro, Annamaria Greco.ASSOCIAZIONE EURORCHESTRA DA CAMERA DI BARIChiesa di San Giorgio Martireh 20:30SPETTACOLOCrossroadEileen Rose & Rich GilbertASSOCIAZIONE CULTURALE RADICANTOEx Convento Santa Chiara (chiostro)h 18:00SPETTACOLOSuburban Blues GuitarUnikaCENTRO POLIVALENTE DI CULTURA GRUPPO ABELIANONuovo Teatro Abelianoh 21:00SPETTACOLOLive ShowDavide CeddìaCENTRO POLIVALENTE DI CULTURA GRUPPO ABELIANOParco Princigalli